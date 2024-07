Tour de France Results

Wednesday, July 17 In France 17th Stage A 110.5-mile race from Saint-Paul-Trois-Chateaux to Superdevoluy. 1. Richard Carapaz, Ecuador, EF Education-EasyPost/USA,…

Wednesday, July 17

In France

17th Stage

A 110.5-mile race from Saint-Paul-Trois-Chateaux to Superdevoluy.

1. Richard Carapaz, Ecuador, EF Education-EasyPost/USA, 4:06:13s.

2. Simon Yates, Great Britain, Team Jayco Alula/AUS, 37s behind.

3. Enric Mas, Spain, Movistar Team/ESP, 57s.

4. Laurens De Plus. Belgium, Ineos Grenadiers/GBR, 1:44s.

5. Oscar Onley, Great Britain, Team DSM-Firmenich PostNL/NED, same time.

6. Guillaume Martin, France, COFIDIS/FRA, 2:36s.

7. Magnus Cort, Denmark, UNO-X Mobility/NOR, 2:38s.

8. Wout Poels, Netherlands, Bahrain Victorious/BRN, 2:39s.

9. Jordan Jegat, France, TotalEnergies/FRA, same time.

10. Alex Aranburu, Spain, Movistar Team/ESP, same time.

Also

47. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma, 9:26s behind.

63. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, 17:30s.

102. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 24:52s.

Overall Standings (Yellow Jersey)

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 70:21:27s.

2. Jonas Vingegaard, Denmark, Team Visma/Lease a Bike, 3:11sbehind.

3. Remco Evenepoel, Belgium, Soudal Quick-Step/Bel, 5:09s.

4. Joao Almeida, Portugal, UAE Team Emirates, 12:57s.

5. Mikel Landa, Spain, Soudal Quick-Step, 13:24s.

6. Carlos Rodriguez, Spain, Ineos Grenadiers, 13:30s.

7. Adam Yates, Great Britain, UAE Team Emirates/UAE, 15:41s.

8. Giulio Ciccone, Italy, LIDL-Trek/USA, 17:51s.

9. Derek Gee, Canada, Israel-Premier Tech/ISR, 18:15s.

10. Santiago Buitrago, Colombia, Bahrain Victorious/BRN, 18:35s.

Also

12. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma, 22:18s behind.

56. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, 2:40:10s.

87. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 3:14:00s.

Team Standings

1. UAE Team Emirates, 211:24:24s.

2. Team Visma/Lease a Bike, 54:18s behind.

3. Soudal Quick-Step, 59:21s.

4. Ineo Grenadiers, 1:16:27s.

5. LIDL-Trek, 1:55:24s.

6. Movistar Team, 2:18:34s.

7. Bahrain Victorious, 2:24:50s.

8. Red Bull-Bora-Hansgrohe, 2:31:03s.

9. EF Education-EasyPost, 2:33:42s.

10. Decathlon AG2R La Mondiale Team, 3:09:28s

Climber (Red Polka Dot Jersey)

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 77 pts.

2. Jonas Vingegaard, Denmark, Team Visma/Lease a Bike, 58.

3. Remco Evenepoel, Belgium, Soudal Quick-Step/Bel, 42.

4. Jonas Abrahamsen, Norway, Uno-X Mobility, 36.

5. Oier Lazkano, Spain, Movistar Team/ESP, 35.

6. Richard Carapaz, Ecuador, EF Education-Easypost, 34.

7. David Gaudu, France, Groupama-FDJ/FRA, 30.

8. Carlos Rodriguez, Spain, Ineos Grenadiers, 24.

9. Ben Healy, Ireland, EF Education-EasyPost/USA, 21.

10. Javier Romo, Spain, Movistar Team, 18.

Youth-U26 (White Jersey)

1. Remco Evenepoel, Belgium, Soudal Quick-Step/Bel, 70:26:36s.

2. Carlos Rodriguez, Spain, Ineos Grenadiers, 8:21s behind.

3. Santiago Buitrago, Bahrain Victorious, 13:26s.

4. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma, 17:09s.

5. Ben Healy, Ireland, EF Education-EasyPost/USA, 34:24s.

6. Javier Romo, Spain, Movistar Team/ESP, 1:11:35s.

7. Ilan Van Wilder, Belgium, Soudal Quick-Step/BEL, 1:09:22.

8. Jordan Jeget, France, TotalEnergies/FRA, 1:38:30s.

9. Tobias Johannessen, Norway, UNO-X Mobility/NOR, 1:39:05s.

10. Oscar Onley, Great Britain, Team DSM-Firmenich PostNL/NED, 1:45:04s.

