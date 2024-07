The Senior Open Championship presented by Rolex Tour Scores

Thursday At Championship Course Carnoustie, United Kingdom Purse: $2.9 million Yardage: 7,402; Par: 72 First Round Stephen Ames 34-34—68 Peter…

Thursday

At Championship Course

Carnoustie, United Kingdom

Purse: $2.9 million

Yardage: 7,402; Par: 72

First Round

Stephen Ames 34-34—68 Peter Baker 35-34—69 Paul Broadhurst 38-31—69 K.J. Choi 34-35—69 Richard Green 35-34—69 Scott Hend 37-33—70 Steven Alker 36-35—71 Thomas Bjorn 37-34—71 Markus Brier 36-35—71 Emanuele Canonica 37-34—71 Jose Manuel Carriles 37-34—71 Bradley Dredge 36-35—71 Retief Goosen 36-35—71 Jason Gore 36-35—71 Padraig Harrington 36-35—71 Peter Lawrie 36-35—71 Miguel Angel Martin 36-35—71 Fran Quinn 39-32—71 Lionel Alexandre 35-37—72 Phillip Archer 37-35—72 Greg Chalmers 36-36—72 Chris Gane 39-33—72 Matt Gogel 39-33—72 Simon Khan 37-35—72 Andrew Marshall 35-37—72 Peter O’Malley 37-35—72 Timothy O’Neal 37-35—72 Doug Barron 36-37—73 Angel Cabrera 36-37—73 Alex Cejka 38-35—73 Robert Coles 36-37—73 Clark Dennis 37-36—73 Stephen Dodd 37-36—73 Thomas Goegele 36-37—73 Prayad Marksaeng 39-34—73 Doug McGuigan 37-36—73 Rod Pampling 36-37—73 Jeev M. Singh 37-36—73 Patrik Sjoland 35-38—73 Charlie Wi 36-37—73 Y.E. Yang 36-37—73 Roger Chapman 39-35—74 Daniel Chopra 37-37—74 Cameron Clark 38-36—74 Darren Clarke 38-36—74 Scott Dunlap 40-34—74 Hiroyuki Fujita 38-36—74 Joakim Haeggman 39-35—74 Keith Horne 37-37—74 Michael Jonzon 38-36—74 Bernhard Langer 37-37—74 Michael Long 40-34—74 Scott McCarron 35-39—74 David McKenzie 37-37—74 Euan Mcintosh 40-34—74 Jason Norris 39-35—74 Greg Owen 38-36—74 Scott Parel 37-37—74 John Senden 38-36—74 Ken Tanigawa 38-36—74 Arjun Atwal 36-39—75 Rich Beem 38-37—75 Michael Campbell 39-36—75 Peter Fowler 37-38—75 Ricardo Gonzalez 39-36—75 Scott Henderson 36-39—75 Robert Karlsson 37-38—75 Jerry Kelly 37-38—75 Paul Lawrie 38-37—75 Justin Leonard 39-36—75 Mark McNulty 35-40—75 Shaun Micheel 41-34—75 Tim Petrovic 38-37—75 Ted Purdy 39-36—75 Chris Riley 35-40—75 Paul Stankowski 40-35—75 Jean Van de Velde 39-36—75 Steve Allan 37-39—76 Notah Begay 39-37—76 Guy Boros 39-37—76 Glen Day 40-36—76 Tim Herron 38-38—76 Mikael Lundberg 36-40—76 Colin Montgomerie 38-38—76 Vanslow Phillips 39-37—76 Brett Quigley 40-36—76 Jyoti Randhawa 39-37—76 Jean-Francois Remesy 40-36—76 Mario Tiziani 39-37—76 Peter Wilson 38-38—76 Barry Austin 40-37—77 Eric Axley 37-40—77 Roderick Bastard 42-35—77 Shane Bertsch 39-38—77 Chad Campbell 39-38—77 Christian Cevaer 38-39—77 Niclas Fasth 39-38—77 Paul Goydos 41-36—77 Miguel Angel Jimenez 37-40—77 Jay Jurecic 38-39—77 Rob Labritz 39-38—77 Jose Maria Olazabal 39-38—77 Tom Pernice 39-38—77 David Shacklady 38-39—77 Heath Slocum 38-39—77 Todd White 40-37—77 Michael Wright 42-35—77 Carlos Balmaseda 37-41—78 David Branshaw 38-40—78 Donald Carpenter 39-39—78 Barry Conser 38-40—78 Adilson Da Silva 38-40—78 Scott Drummond 37-41—78 Joe Durant 42-36—78 Bob Estes 42-36—78 Mark Hensby 39-39—78 Greig Hutcheon 39-39—78 Ryan Jansa 39-39—78 Thomas Levet 39-39—78 Jason Perry 37-41—78 Phillip Price 38-40—78 Jarmo Sandelin 38-40—78 Wes Short 40-38—78 Vijay Singh 41-37—78 Brett Wetterich 40-38—78 Ian Woosnam 41-37—78 Tom Gillis 38-41—79 Philip Golding 39-40—79 Garry Houston 41-38—79 Raphael Jacquelin 40-39—79 John Kemp 38-41—79 James Kingston 39-40—79 Rodrigo Lacerda Soares 37-42—79 Joe Ogilvie 40-39—79 Andy Oldcorn 38-41—79 Paul Streeter 38-41—79 Omar Uresti 42-37—79 Boo Weekley 43-36—79 Jason Bohn 39-41—80 Russ Cochran 38-42—80 Paul Eales 40-40—80 Jeff Maggert 39-41—80 Paul McGinley 40-40—80 Andrew Raitt 39-41—80 Kirk Triplett 39-41—80 Stuart Appleby 37-44—81 Gary Orr 37-44—81 Hidetomo Sato 38-43—81 Jeff Sluman 40-41—81 Fred Funk 43-39—82 Dicky Pride 41-41—82 Neil Rowlands 45-37—82 Craig Shaw 41-42—83 John Daly WD

