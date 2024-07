The Senior Open Championship presented by Rolex Par Scores

Sunday At Championship Course Carnoustie, United Kingdom Purse: $2.9 million Yardage: 7,402; Par: 72 Final Round K.J. Choi 69-69-70-70—278 -10…

Sunday

At Championship Course

Carnoustie, United Kingdom

Purse: $2.9 million

Yardage: 7,402; Par: 72

Final Round

K.J. Choi 69-69-70-70—278 -10 Richard Green 69-72-68-71—280 -8 Paul Broadhurst 69-74-69-70—282 -6 Stephen Ames 68-72-74-71—285 -3 Steven Alker 71-73-71-71—286 -2 Arjun Atwal 75-68-67-76—286 -2 Thomas Bjorn 71-73-73-69—286 -2 Angel Cabrera 73-70-70-73—286 -2 Padraig Harrington 71-70-73-72—286 -2 Bernhard Langer 74-70-72-70—286 -2 Miguel Angel Martin 71-71-73-71—286 -2 Paul Lawrie 75-70-71-72—288 E Darren Clarke 74-69-74-72—289 +1 Bradley Dredge 71-75-74-69—289 +1 Alex Cejka 73-74-73-70—290 +2 Ricardo Gonzalez 75-70-71-74—290 +2 Greg Chalmers 72-75-70-74—291 +3 Joakim Haeggman 74-71-72-74—291 +3 Tim Petrovic 75-72-72-73—292 +4 Y.E. Yang 75-75-72-70—292 +4 Bob Estes 78-72-73-70—293 +5 Matt Gogel 72-76-71-74—293 +5 Simon Khan 72-73-74-74—293 +5 Doug McGuigan 73-78-71-72—294 +6 Peter Baker 69-74-75-77—295 +7 Guy Boros 76-73-76-70—295 +7 Clark Dennis 73-75-73-74—295 +7 Scott McCarron 74-73-72-76—295 +7 Markus Brier 71-76-73-76—296 +8 Robert Coles 73-77-74-72—296 +8 Hiroyuki Fujita 74-77-73-72—296 +8 Jason Gore 71-78-73-74—296 +8 Paul Goydos 77-73-72-74—296 +8 Keith Horne 74-76-72-74—296 +8 Robert Karlsson 75-76-71-74—296 +8 Peter Lawrie 71-78-73-74—296 +8 Phillip Archer 72-73-77-75—297 +9 Adilson Da Silva 78-71-74-74—297 +9 Glen Day 76-73-72-76—297 +9 Tom Gillis 79-72-77-69—297 +9 Retief Goosen 71-78-73-75—297 +9 Mikael Lundberg 76-73-75-73—297 +9 Colin Montgomerie 76-73-73-75—297 +9 John Senden 74-76-72-75—297 +9 Thomas Goegele 73-78-73-74—298 +10 Jeev M. Singh 73-76-76-73—298 +10 Greig Hutcheon 78-73-73-75—299 +11 Michael Long 74-77-75-73—299 +11 Scott Henderson 75-73-74-78—300 +12 Rob Labritz 77-73-73-77—300 +12 Scott Parel 74-76-74-76—300 +12 Barry Austin 77-71-77-76—301 +13 Michael Campbell 75-73-73-80—301 +13 Scott Hend 70-77-75-79—301 +13 Prayad Marksaeng 73-78-74-76—301 +13 Rod Pampling 73-77-75-76—301 +13 Lionel Alexandre 72-79-79-72—302 +14 Shaun Micheel 75-74-82-71—302 +14 Fran Quinn 71-78-79-74—302 +14 Christian Cevaer 77-73-80-73—303 +15 Euan Mcintosh 74-77-74-78—303 +15 Jason Norris 74-77-76-76—303 +15 Wes Short 78-71-76-78—303 +15 Emanuele Canonica 71-78-72-83—304 +16 Stephen Dodd 73-76-75-80—304 +16 Ken Tanigawa 74-73-80-77—304 +16 Michael Wright 77-74-77-76—304 +16 Cameron Clark 74-75-82-74—305 +17 David McKenzie 74-77-78-76—305 +17 Greg Owen 74-77-78-76—305 +17 David Shacklady 77-73-80-75—305 +17 Daniel Chopra 74-77-80-75—306 +18 Peter Fowler 75-74-80-77—306 +18 Doug Barron 73-73-79-82—307 +19

