Barracuda Championship Par Scores

Friday At Old Greenwood Truckee, Calif. Purse: $4 million Yardage: 7,480; Par: 71 Second Round Mac Meissner, United States 67-63—130…

Friday

At Old Greenwood

Truckee, Calif.

Purse: $4 million

Yardage: 7,480; Par: 71

Second Round

Mac Meissner, United States 67-63—130 -12 J.J. Spaun, United States 65-65—130 -12 Chan Kim, United States 68-64—132 -10 Sean O’Hair, United States 68-64—132 -10 Taylor Pendrith, Canada 66-66—132 -10 Seonghyeon Kim, South Korea 65-68—133 -9 Nate Lashley, United States 64-69—133 -9 Vince Whaley, United States 65-68—133 -9 Chad Ramey, United States 66-67—133 -9 Cameron Champ, United States 67-66—133 -9 Patrick Fishburn, United States 65-68—133 -9 Max Greyserman, United States 68-66—134 -8 Jayden Trey Schaper, South Africa 67-67—134 -8 Kevin Chappell, United States 69-65—134 -8 MJ Daffue, South Africa 67-67—134 -8 Mark Hubbard, United States 68-66—134 -8 Nick Dunlap, United States 65-69—134 -8 Max Rottluff, Germany 68-66—134 -8 Robby Shelton, United States 66-68—134 -8 Rico Hoey, Philippines 72-63—135 -7 Chase Hanna, United States 67-68—135 -7 Neal Shipley, United States 70-65—135 -7 Michael Kim, United States 71-64—135 -7 Marcus Armitage, England 66-69—135 -7 Adrien Saddier, France 66-70—136 -6 Michael Thorbjornsen, United States 69-67—136 -6 Hayden Buckley, United States 69-67—136 -6 Scott Gutschewski, United States 71-65—136 -6 Matti Schmid, Germany 68-68—136 -6 Justin Suh, United States 73-63—136 -6 Ben Taylor, England 66-70—136 -6 Todd Clements, England 68-68—136 -6 Martin Laird, Scotland 68-68—136 -6 Sam Ryder, United States 65-71—136 -6 Mitchell Schow, United States 70-66—136 -6 Chez Reavie, United States 71-65—136 -6 Maximilian Kieffer, Germany 67-70—137 -5 Casey Jarvis, South Africa 69-68—137 -5 Seung-Yul Noh, South Korea 67-70—137 -5 Ben Silverman, Canada 62-75—137 -5 Patton Kizzire, United States 70-67—137 -5 Jake Knapp, United States 71-66—137 -5 Andrew Putnam, United States 68-69—137 -5 Sam Stevens, United States 67-70—137 -5 Lukas Nemecz, Austria 69-68—137 -5 Patrick Rodgers, United States 69-68—137 -5 Paul Waring, England 68-69—137 -5 Charley Hoffman, United States 71-67—138 -4 Alex Smalley, United States 71-67—138 -4 Hurly Long, Germany 68-70—138 -4 Alejandro Tosti, Argentina 68-70—138 -4 Ian Gilligan, United States 69-69—138 -4 Espen Kofstad, Norway 68-70—138 -4 Peter Malnati, United States 70-68—138 -4 Henrik Norlander, Sweden 67-71—138 -4 Mats Ege, Norway 69-69—138 -4 Lanto Griffin, United States 69-69—138 -4 Scott Piercy, United States 69-69—138 -4 Santiago Tarrio, Spain 69-69—138 -4 Ryan Brehm, United States 72-67—139 -3 Will Gordon, United States 71-68—139 -3 Nick Watney, United States 75-64—139 -3 Oliver Wilson, England 72-67—139 -3 Sam Bairstow, England 68-71—139 -3 Joseph Bramlett, United States 73-66—139 -3 Chesson Hadley, United States 69-70—139 -3 Daniel Berger, United States 69-WD Kyoung-Hoon Lee, South Korea 77-WD

Missed Cut

Tyson Alexander, United States 68-69—137 -5 Ryan Moore, United States 68-69—137 -5 Marcus Kinhult, Sweden 68-70—138 -4 Matthew NeSmith, United States 71-67—138 -4 Kevin Yu, Chinese Taipei 71-67—138 -4 Andrea Pavan, Italy 70-69—139 -3 Matthias Schwab, Austria 69-70—139 -3 Joel Dahmen, United States 67-72—139 -3 Camilo Villegas, Colombia 70-69—139 -3 Carl Yuan, China 71-68—139 -3 Luke List, United States 68-71—139 -3 Andrew Johnston, England 71-68—139 -3 Alex Fitzpatrick, England 67-73—140 -2 Carson Young, United States 71-69—140 -2 Sang-Moon Bae, South Korea 72-68—140 -2 Nick Hardy, United States 69-71—140 -2 Beau Hossler, United States 69-71—140 -2 David Lipsky, United States 70-70—140 -2 Brandt Snedeker, United States 71-69—140 -2 Tom Vaillant, France 71-69—140 -2 Kevin Dougherty, United States 70-70—140 -2 Wilson Furr, United States 69-71—140 -2 Scott Jamieson, Scotland 71-69—140 -2 Lorenzo Scalise, Italy 65-75—140 -2 Jason Scrivener, Australia 67-73—140 -2 Andy Sullivan, England 73-67—140 -2 Parker Coody, United States 71-69—140 -2 Alexander Knappe, Germany 69-72—141 -1 Adri Arnaus, Spain 70-71—141 -1 Martin Trainer, France 72-69—141 -1 Ricardo Gouveia, Portugal 71-70—141 -1 Greyson Sigg, United States 69-72—141 -1 Brandon Wu, United States 70-71—141 -1 Marcel Schneider, Germany 70-71—141 -1 Johannes Veerman, United States 71-70—141 -1 Bill Haas, United States 71-71—142 E Daan Huizing, Netherlands 75-67—142 E Mike Lorenzo-Vera, France 75-67—142 E Jacob Bridgeman, United States 66-76—142 E Louis De Jager, South Africa 69-73—142 E Callum Tarren, England 71-71—142 E Ryan McCormick, United States 71-71—142 E Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-71—142 E Joe Highsmith, United States 70-72—142 E Josh Teater, United States 71-71—142 E Wesley Bryan, United States 73-70—143 +1 Ryan Palmer, United States 71-72—143 +1 Manuel Elvira, Spain 67-76—143 +1 Blaine Hale, United States 72-71—143 +1 Garrick Higgo, South Africa 76-67—143 +1 Francesco Laporta, Italy 71-72—143 +1 Tom Whitney, United States 71-72—143 +1 Jordan Gumberg, United States 69-74—143 +1 Kelly Kraft, United States 64-80—144 +2 Sung Kang, South Korea 74-70—144 +2 Hayden Springer, United States 74-70—144 +2 Trace Crowe, United States 70-74—144 +2 Austin Cook, United States 70-74—144 +2 Dylan Frittelli, South Africa 73-71—144 +2 Edoardo Molinari, Italy 67-77—144 +2 Patrick Newcomb, United States 72-72—144 +2 Dylan Wu, United States 70-74—144 +2 Clement Sordet, France 70-74—144 +2 Aaron Baddeley, Australia 71-73—144 +2 Tyler Duncan, United States 71-74—145 +3 Rafael Campos, Puerto Rico 73-72—145 +3 Keith Mitchell, United States 70-75—145 +3 Adam Svensson, Canada 73-72—145 +3 Troy Merritt, United States 72-74—146 +4 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 76-70—146 +4 Corey Pereira, United States 72-74—146 +4 Kevin Tway, United States 77-69—146 +4 Zac Blair, United States 71-75—146 +4 Rafa Cabrera Bello, Spain 72-75—147 +5 Raul Pereda, Mexico 75-72—147 +5 Roger Sloan, Canada 74-73—147 +5 Jeong-Weon Ko, France 77-70—147 +5 Erik Barnes, United States 74-73—147 +5 Tim Wilkinson, New Zealand 72-75—147 +5 James Morrison, England 76-72—148 +6 Baron Szeto, United States 75-74—149 +7 Paul Barjon, France 73-78—151 +9 Matthew Baldwin, England 76-75—151 +9 Gunner Wiebe, United States 77-74—151 +9 Marco Penge, England 75-77—152 +10 Beau Forest, United States 79-74—153 +11 Pat Steffes, United States 76-78—154 +12 Barclay Brown, England 76-79—155 +13

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.