The Amundi Evian Championship Scores

Sunday

At Evian Resort Golf Club

Evian-les-Bains, France

Purse: $8 million

Yardage: 6,527; Par: 71

Final Round

Ayaka Furue, $1,200,000 65-65-70-65—265 Stephanie Kyriacou, $731,723 66-66-67-67—266 Patty Tavatanakit, $530,813 64-68-72-63—267 Lauren Coughlin, $410,626 65-70-65-69—269 Hae-Ran Ryu, $330,508 66-71-69-65—271 Pajaree Anannarukarn, $270,414 67-69-67-70—273 Peiyun Chien, $200,976 68-73-67-66—274 Hye Jin Choi, $200,976 65-68-71-70—274 Esther Henseleit, $200,976 70-66-70-68—274 Ally Ewing, $156,238 70-70-64-71—275 Akie Iwai, $156,238 72-65-70-68—275 Na Rin An, $124,188 69-67-69-71—276 Hyo Joo Kim, $124,188 65-72-72-67—276 Paula Reto, $124,188 73-67-68-68—276 Madelene Sagstrom, $124,188 66-73-67-70—276 Jenny Shin, $124,188 71-71-67-67—276 Aditi Ashok, $95,988 71-70-67-69—277 Gemma Dryburgh, $95,988 64-71-71-71—277 Georgia Hall, $95,988 69-67-71-70—277 Somi Lee, $95,988 70-67-69-71—277 Chanettee Wannasaen, $95,988 69-69-67-72—277 Jennifer Kupcho, $81,025 71-70-68-69—278 Alison Lee, $81,025 68-70-71-69—278 Anna Nordqvist, $81,025 72-70-71-65—278 Albane Valenzuela, $81,025 71-66-72-69—278 Allisen Corpuz, $63,163 69-68-72-70—279 Linn Grant, $63,163 71-68-71-69—279 Brooke Henderson, $63,163 69-68-71-71—279 Nelly Korda, $63,163 69-72-70-68—279 Ingrid Lindblad, $63,163 64-70-71-74—279 Gaby Lopez, $63,163 65-75-68-71—279 Angela Stanford, $63,163 68-69-71-71—279 Yu Jin Sung, $63,163 72-63-70-74—279 Lilia Vu, $63,163 71-71-69-68—279 Ariya Jutanugarn, $48,275 70-70-66-74—280 Jin Young Ko, $48,275 69-67-70-74—280 Ryann O’Toole, $48,275 67-74-70-69—280 Mao Saigo, $48,275 71-70-69-70—280 Celine Boutier, $40,061 69-68-73-71—281 Lydia Ko, $40,061 65-73-72-71—281 Maja Stark, $40,061 72-68-72-69—281 Miyuu Yamashita, $40,061 71-71-67-72—281 Rose Zhang, $40,061 72-69-69-71—281 Hannah Green, $32,849 73-69-70-70—282 Yuna Nishimura, $32,849 69-71-73-69—282 Sarah Schmelzel, $32,849 71-68-72-71—282 Jasmine Suwannapura, $32,849 71-69-71-71—282 Anne Van Dam, $32,849 66-70-74-72—282 Perrine Delacour, $28,642 73-69-72-69—283 Minjee Lee, $28,642 70-69-68-76—283 Grace Kim, $26,440 70-70-74-70—284 Mi Hyang Lee, $26,440 69-66-76-73—284 Hinako Shibuno, $26,440 71-71-73-69—284 Emily Pedersen, $24,840 67-74-69-75—285 Gabriela Ruffels, $23,234 69-72-76-70—287 Rio Takeda, $23,234 66-73-71-77—287 Chiara Tamburlini, $23,234 69-72-73-73—287 Rachel Kuehn, $0 71-69-73-75—288 Jeongeun Lee6, $21,632 69-70-75-74—288 Lindy Duncan, $20,433 73-69-73-74—289 Elizabeth Szokol, $20,433 71-71-76-71—289 Andrea Lee, $19,633 70-71-78-71—290 Minami Katsu, $19,028 74-68-75-74—291 Amy Yang, $19,028 69-70-77-75—291 Lauren Hartlage, $18,228 70-72-72-78—292 Marta Martin, $18,228 72-69-77-74—292 Arpichaya Yubol, $17,627 73-69-71-83—296

