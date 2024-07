Sweden 29, Spain 26 Sweden 11 18 — 29 Spain 11 15 — 26 Sweden_O. Bergendahl 5, S. Karlsson 5,…

Sweden 29, Spain 26

Sweden 11 18 — 29 Spain 11 15 — 26

Sweden_O. Bergendahl 5, S. Karlsson 5, L. Pellas 5, L. Sandell 4, F. Claar 3, K. Wallinius 2, H. Wanne 2, J. Carlsbogaard 1, J. Gottfridsson 1, A. Lagergren 1.

Spain_D. Fernandez 7, A. Gomez 6, A. Dujshebaev 3, A. Casado 2, A. Figueras 2, J. Maqueda 2, D. Dujshebaev 1, I. Garciandia 1, A. Serdio 1, I. Tarrafeta 1.

Red Cards_None.

Referees_Vaclav Horacek, Czech Republic. Jiri Novotny, Czech Republic. Ivan Pavicevic, Montenegro. Milos Raznatovic, Montenegro. Oyvind Togstad, Norway. Felix Ratz, Switzerland. Mihail Bashev, Bulgaria. Bader Altheyab, Kuwait.

