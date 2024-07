Spain 25, Slovenia 22 Spain 8 17 — 25 Slovenia 11 11 — 22 Spain_A. Gomez 7, D. Dujshebaev 5,…

Spain 25, Slovenia 22

Spain 8 17 — 25 Slovenia 11 11 — 22

Spain_A. Gomez 7, D. Dujshebaev 5, D. Fernandez 4, J. Maqueda 3, A. Casado 2, A. Dujshebaev 2, J. Rodriguez 1, I. Tarrafeta 1.

Slovenia_D. Bombac 5, T. Kodrin 4, K. Horzen 3, B. Janc 2, A. Vlah 2, M. Zarabec 2, B. Blagotinsek 1, J. Dolenec 1, B. Mackovsek 1, D. Novak 1.

Red Cards_None.

Referees_Charlotte Bonaventura, France. Julie Bonaventura, France. Arthur Brunner, Switzerland. Morad Salah, Switzerland. Per Olesen, Denmark. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina. Saleh Binashour, United Arab Emirates. Bader Altheyab, Kuwait.

