Slovenia 31, Croatia 29

Slovenia 13 18 — 31 Croatia 13 16 — 29

Slovenia_B. Janc 8, A. Vlah 8, T. Kodrin 3, B. Mackovsek 3, D. Novak 3, D. Bombac 2, J. Dolenec 2, M. Gaber 2.

Croatia_I. Martinovic 5, M. Sostaric 5, Z. Srna 5, T. Lucin 4, D. Duvnjak 3, V. Nacinovic 3, L. Cindric 2, N. Grahovac 1, M. Sipic 1.

Red Cards_V. Nacinovic, Croatia, 39:51.

Referees_Gjorgji Nachevski, Macedonia. Slave Nikolov, Macedonia. Lars Jorum, Norway. Havard Kleven, Norway. Bjarne Jensen, Denmark. Oyvind Togstad, Norway. Samir Makhlouf, Tunisia. Joel Delplanque, France.

