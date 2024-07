Slovenia 30, South Korea 23 Slovenia 14 16 — 30 South Korea 12 11 — 23 Slovenia_T. Mavsar 7, T.…

Slovenia 30, South Korea 23

Slovenia 14 16 — 30 South Korea 12 11 — 23

Slovenia_T. Mavsar 7, T. Stanko 6, A. Gros 5, E. Omoregie 4, B. Lazovic 2, N. Ljepoja 2, A. Abina 1, N. Spreitzer 1, M. Svetik 1, A. Varagic 1.

South Korea_Woo B. 7, Kang K. 5, Gim B. 4, Kang E. 2, Ryu E. 2, Jeon J. 1, Kim D. 1, Shin E. 1.

Red Cards_None.

Referees_Adam Biro, Hungary. Oliver Kiss, Hungary. Youcef Belkhiri, Algeria. Sidali Hamidi, Algeria. Teodoro Adjemian, Argentina. Saleh Binashour, United Arab Emirates. Mamoudou Diabate, Ivory Coast. Anna Rapp, Sweden.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.