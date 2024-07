Saturday’s Olympic Medalists

CYCLING ROAD Men’s Individual Time Trial GOLD_Remco Evenepoel, Belgium SILVER_Filippo Ganna, Italy BRONZE_Wout van Aert, Belgium Women’s Individual Time Trial…

CYCLING ROAD

Men’s Individual Time Trial

GOLD_Remco Evenepoel, Belgium

SILVER_Filippo Ganna, Italy

BRONZE_Wout van Aert, Belgium

Women’s Individual Time Trial

GOLD_Grace Brown, Australia

SILVER_Anna Henderson, Britain

BRONZE_Chloe Dygert, United States

___

DIVING

Women’s Synchronised 3m Springboard

GOLD_China (Yani Chang, Yiwen Chen)

SILVER_United States (Sarah Bacon, Kassidy Cook)

BRONZE_Britain (Yasmin Harper, Scarlett Mew Jensen)

___

FENCING

Women’s Épée Individual

GOLD_Man Wai Vivian Kong, Hong Kong

SILVER_Auriane Mallo-Breton, France

BRONZE_Eszter Muhari, Hungary

___

JUDO

Men -60 kg

GOLD_Yeldos Smetov, Kazakhstan

SILVER_Luka Mkheidze, France

BRONZE_Ryuju Nagayama, Japan

BRONZE_Francisco Garrigos, Spain

Women -48 kg

GOLD_Natsumi Tsunoda, Japan

SILVER_Baasankhuu Bavuudorj, Mongolia

BRONZE_Shirine Boukli, France

BRONZE_Tara Babulfath, Sweden

___

RUGBY SEVENS

Men

GOLD_France (Jean Pascal Barraque, Antoine Dupont, Theo Forner, Aaron Grandidier Nkanang, Jefferson-Lee Joseph, Stephen Parez Edo Martin, Varian Pasquet, Rayan Rebbadj, Paulin Riva, Jordan Sepho, Andy Timo, Antoine Zeghdar, Nelson Epee)

SILVER_Fiji (Joseva Talacolo, Waisea Nacuqu, Sevuloni Mocenacagi, Jeremaia Matana, Terio Tamani Veilawa, Jerry Tuwai, Kaminieli Rasaku, Selesitino Ravutaumada, Raisuqe Josaia, Ponipate Loganimasi, Iowane Teba, Iosefo Baleiwairiki, Joji Nasova, Filipe Sauturaga)

BRONZE_South Africa (Christie Grobbelaar, Ryan Oosthuizen, Impi Visser, Zain Davids, Quewin Nortje, Tiaan Pretorius, Shaun Williams, Selvyn Davids, Tristan Leyds, Rosko Specman, Siviwe Soyizwapi, Shilton van Wyk, Ronald Brown)

___

SHOOTING

10m Air Rifle Mixed Team

GOLD_China (Yuting Huang, Lihao Sheng)

SILVER_South Korea (Jihyeon Keum, Hajun Park)

BRONZE_Kazakhstan (Alexandra Le, Islam Satpayev)

___

SWIMMING

Men’s 400m Freestyle

GOLD_Lukas Maertens, Germany

SILVER_Elijah Winnington, Australia

BRONZE_Woomin Kim, South Korea

Men’s 4 x 100m Freestyle Relay

GOLD_United States (Ryan Held, Matt King, Hunter Armstrong, Caeleb Dressel, Jack Alexy, Chris Guiliano)

SILVER_Australia (Jack Cartwright, William Yang, Flynn Southam, Kyle Chalmers, Kai Taylor)

BRONZE_Italy (Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano, Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Thomas Ceccon)

Women’s 400m Freestyle

GOLD_Ariarne Titmus, Australia

SILVER_Summer McIntosh, Canada

BRONZE_Katie Ledecky, United States

Women’s 4 x 100m Freestyle Relay

GOLD_Australia (Olivia Wunsch, Bronte Campbell, Meg Harris, Emma McKeon, Mollie O’Callaghan, Shayna Jack)

SILVER_United States (Abbey Weitzeil, Simone Manuel, Erika Connolly, Kate Douglass, Gretchen Walsh, Torri Huske)

BRONZE_China (Yujie Cheng, Qingfeng Wu, Yiting Yu, Junxuan Yang, Yufei Zhang)

