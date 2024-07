Poland 3, Kenya 0 (25-14, 25-17, 25-15) Poland_Spiker-N. Medrzyk (11-15), M. Stysiak (8-10) (won-total attempts); Blocker-K. Alagierska (1-6), M. Czyrnianska…

Poland 3, Kenya 0 (25-14, 25-17, 25-15)

Poland_Spiker-N. Medrzyk (11-15), M. Stysiak (8-10) (won-total attempts); Blocker-K. Alagierska (1-6), M. Czyrnianska (1-3), A. Korneluk (2-8), N. Medrzyk (2-4), M. Smarzek (0-2), K. Wenerska (0-2); Server-K. Alagierska (1-14), M. Czyrnianska (1-5), M. Jurczyk (0-9), M. Lukasik (1-7), N. Medrzyk (0-4), M. Smarzek (0-3), M. Stysiak (1-10), K. Wenerska (0-5), J. Wolosz (2-10); Scorer-N. Medrzyk (13-23).

Kenya_Spiker-P. Owino (13-27) (won-total attempts); Blocker-T. Atuka (0-7), P. Owino (1-7), E. Mukuvilani (0-5), L. Kasaya (0-1), E. Misoki (0-1), E. Mutinda (0-3), J. Namutira (0-2), V. Oluoch (0-5); Server-T. Atuka (1-9), P. Owino (0-6), E. Mukuvilani (0-7), L. Kasaya (0-1), E. Mutinda (0-9), J. Namutira (0-4), V. Oluoch (2-10); Scorer-P. Owino (14-40).

Referees_Angela Grass, Brazil. Wael Kandil, Egypt. Nurper Ozbar, Turkey. Taoufik Boudaya, Tunisia.

