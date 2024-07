Poland 3, Brazil 2 (22-25, 25-19, 19-25, 25-23, 15-12) Poland_Spiker-M. Bieniek (6-12), B. Kurek (8-27), W. Leon Venero (21-49), K.…

Poland 3, Brazil 2 (22-25, 25-19, 19-25, 25-23, 15-12)

Poland_Spiker-M. Bieniek (6-12), B. Kurek (8-27), W. Leon Venero (21-49), K. Semeniuk (10-22), A. Sliwka (3-7) (won-total attempts); Blocker-M. Bieniek (1-12), N. Huber (2-5), M. Janusz (2-7), L. Kaczmarek (0-3), J. Kochanowski (2-11), B. Kurek (1-12), W. Leon Venero (2-12), K. Semeniuk (0-4); Server-M. Bieniek (3-20), N. Huber (3-9), J. Kochanowski (2-15), B. Kurek (2-16), W. Leon Venero (3-17), K. Semeniuk (1-15); Scorer-W. Leon Venero (26-78).

Brazil_Spiker-A. Fernandes P.x.cavalcante (16-30), R. Souza (16-30), Y. Leal Hidalgo (7-17) (won-total attempts); Blocker-A. Fernandes P.x.cavalcante (2-4), F. Resende Gualberto (3-25), L. Saatkamp (2-15), R. Souza (1-7); Server-A. Fernandes P.x.cavalcante (0-9), B. Rezende (0-4), D. Ferreira Souza (0-17), F. Resende Gualberto (0-13), F. Gil Kreling (0-13), H. Henrique Dantas Nobrega (0-1), L. Saatkamp (1-22), R. Souza (1-17), Y. Leal Hidalgo (1-8); Scorer-A. Fernandes P.x.cavalcante (18-43).

Referees_Stefano Cesare, Italy. Denny Cespedes, Dominican Republic. Epaminondas Gerothodoros, Greece. Daniele Rapisarda, Italy.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.