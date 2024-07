Olympic Tennis Results

Sunday At Stade Roland Garros Paris Surface: Red clay PARIS (AP) _ Results Sunday from Olympic Tournament Women Singles at…

Sunday

At Stade Roland Garros

Paris

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Sunday from Olympic Tournament Women Singles at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 64

Felix Auger-Aliassime (13), Canada, def. Marcos Giron, United States, 6-1, 6-4.

Tomas Martin Etcheverry, Argentina, def. Thiago Seyboth Wild, Brazil, 7-6 (7), 6-2.

Benjamin Hassan, Lebanon, def. Christopher Eubanks, United States, 6-4, 6-2.

Corentin Moutet, France, def. Sumit Nagal, India, 6-2, 2-6, 7-5.

Casper Ruud (6), Norway, def. Taro Daniel, Japan, 7-5, 6-1.

Jack Draper, Britain, def. Kei Nishikori, Japan, 6-1, 6-4.

Sebastian Ofner, Austria, def. Robin Haase, Netherlands, 7-5, 6-2.

Daniel Evans, Britain, def. Moez Echargui, Tunisia, 6-2, 4-6, 6-2.

Jan-Lennard Struff, Germany, def. Francisco Cabral, Portugal, 6-2, 6-2.

Mariano Navone, Argentina, def. Nuno Borges, Portugal, 6-2, 6-2.

Ugo Humbert (10), France, def. Fabian Marozsan, Hungary, 6-3, 6-2.

Andrea Vavassori, Italy, def. Pedro Martinez, Spain, 6-4, 4-6, 6-4.

Tallon Griekspoor, Netherlands, def. Petros Tsitsipas, Greece, 6-2, 6-3.

Stefanos Tsitsipas (8), Greece, def. Zizou Bergs, Belgium, 7-6 (6), 1-6, 6-1.

Tommy Paul (9), United States, def. Luciano Darderi, Italy, 6-3, 6-4.

Rafael Nadal, Spain, def. Marton Fucsovics, Hungary, 6-1, 4-6, 6-4.

Sebastian Baez (12), Argentina, def. Thiago Monteiro, Brazil, 6-4, 6-3.

Roman Safiullin, Russia, def. Alejandro Tabilo (15), Chile, 6-4, 6-4.

Lorenzo Musetti (11), Italy, def. Gael Monfils, France, 6-1, 6-4.

Stan Wawrinka, Switzerland, def. Pavel Kotov, Russia, 6-1, 6-1.

Tomas Machac, Czechia, def. Zhang Zhizhen, China, 6-2, 4-6, 6-2.

Francisco Cerundolo, Argentina, def. Marcelo Tomas Barrios Vera, Chile, 6-2, 6-1.

Jakub Mensik, Czechia, def. Alexander Shevchenko, Russia, 6-3, 6-4.

Matteo Arnaldi, Italy, def. Arthur Fils (14), France, 6-4, 7-6 (7).

Maximilian Marterer, Germany, def. Dusan Lajovic, Serbia, 6-3, 6-7, 6-3.

Alexander Zverev (3), Germany, def. Jaume Munar, Spain, 6-2, 6-2.

Alexei Popyrin, Australia, def. Nicolas Jarry (16), Chile, 6-3, 7-6 (5).

Dominik Koepfer, Germany, def. Milos Raonic, Canada, 6-7 (2), 7-6 (5), 7-6 (1).

Women’s Singles

Round of 64

Maria Sakkari (7), Greece, def. Danka Kovinic, Montenegro, 6-0, 6-1.

Maria Carle, Argentina, def. Tatjana Maria, Germany, 6-0, 6-0.

Wang Xinyu, China, def. Tamara Korpatsch, Germany, 6-2, 6-1.

Bianca Andreescu, Canada, def. Clara Tauson, Denmark, 6-2, 6-3.

Wang Xiyu, China, def. Linda Noskova, Czechia, 6-3, 6-3.

Diana Shnaider (15), Russia, def. Elisabetta Cocciaretto, Italy, 6-2, 7-5.

Donna Vekic (13), Croatia, def. Lucia Bronzetti, Italy, 6-2, 7-5.

Danielle Collins (8), United States, def. Laura Siegemund, Germany, 6-3, 2-0, ret.

Elina Svitolina, Ukraine, def. Moyuka Uchijima, Japan, 6-2, 6-1.

Yuan Yue, China, def. Ekaterina Alexandrova, Russia, 7-5, 6-7 (0), 6-2.

Zheng Qinwen (6), China, def. Sara Errani, Italy, 6-0, 6-0.

Barbora Krejcikova (9), Czechia, def. Sara Sorribes Tormo, Spain, 4-6, 6-0, 7-6 (2).

Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, def. Katie Boulter, Britain, 6-4, 6-2.

Jessica Pegula (5), United States, def. Viktorija Golubic, Switzerland, 6-3, 6-4.

Camila Osorio, Colombia, def. Jelena Ostapenko (10), Latvia, 6-4, 6-3.

Marta Kostyuk (12), Ukraine, def. Lulu Sun, New Zealand, 6-4, 6-3.

Diane Parry, France, def. Nadia Podoroska, Argentina, 7-6 (6), 7-5.

Magda Linette, Poland, def. Mirra Andreeva, Russia, 6-3, 6-4.

Arantxa Rus, Netherlands, def. Olivia Gadecki, Australia, 6-4, 6-1.

Cristina Bucsa, Spain, def. Petra Martic, Croatia, 6-4, 6-3.

Leylah Annie Fernandez (16), Canada, def. Karolina Muchova, Czechia, 6-1, 4-6, 6-2.

Coco Gauff (2), United States, def. Ajla Tomljanovic, Australia, 6-3, 6-0.

Dayana Yastremska, Ukraine, def. Laura Pigossi, Brazil, 3-6, 7-5, 6-0.

Emma Navarro (11), United States, def. Julia Grabher, Austria, 6-2, 6-0.

Caroline Wozniacki, Denmark, def. Maiar Sherif Ahmed Abdelaziz, Egypt, 2-6, 7-5, 6-1.

Beatriz Haddad Maia (14), Brazil, def. Varvara Gracheva, Russia, 6-4, 4-6, 6-0.

Viktoriya Tomova, Bulgaria, def. Magdalena Frech, Poland, 6-4, 7-6.

Clara Burel, France, def. Katerina Siniakova, Czechia, 7-6, 6-4.

Men’s Doubles

Round of 32

Andy Murray and Daniel Evans, Britain, def. Kei Nishikori and Taro Daniel, Japan, 2-6, 7-6 (5), 11-9.

Nuno Borges and Francisco Cabral, Portugal, def. Stefanos Tsitsipas and Petros Tsitsipas, Greece, 3-6, 6-3, 12-10.

Matthew Ebden and John Peers, Australia, def. Benjamin Hassan and Hady Habib, Lebanon, 7-6 (5), 6-2.

Wesley Koolhof and Tallon Griekspoor, Netherlands, def. Marton Fucsovics and Fabian Marozsan, Hungary, 6-2, 6-3.

Kevin Krawietz and Tim Puetz (2), Germany, def. Roman Safiullin and Daniil Medvedev, Russia, 6-4, 6-4.

Edouard Roger-Vasselin and Gael Monfils, France, def. Rohan Bopanna and N. Sriram Balaji, India, 7-5, 6-2.

Marcel Granollers and Pablo Carreno Busta, Spain, def. Simone Bolelli and Andrea Vavassori (1), Italy, 2-6, 7-6 (5), 10-7.

Women’s Doubles

Round of 32

Hsieh Su-wei and Chia Yi Tsao, Taiwan, def. Monica Niculescu and Irina-Camelia Begu, Romania, 7-6 (2), 7-5.

