Olympic Swimming Results

Monday Men 800m Freestyle Heat 1 1. Felix Auboeck, Austria, 7:48.49. 2. Carlos Garach Benito, Spain, 7:50.07. 3. Lucas Henveaux,…

Monday

Men

800m Freestyle

Heat 1

1. Felix Auboeck, Austria, 7:48.49.

2. Carlos Garach Benito, Spain, 7:50.07.

3. Lucas Henveaux, Belgium, 7:51.51.

4. Ilya Sibirtsev, Uzbekistan, 7:56.67.

5. Huy Hoang Nguyen, Vietnam, 8:08.39.

6. Vlad Stefan Stancu, Romania, 8:20.78.

7. Theo Druenne, Monaco, 8:25.01.

Women

400m Individual Medley

Heat 1

1. Emma Weyant, United States, 4:36.27.

2. Katie Grimes, United States, 4:37.24.

3. Freya Constance Colbert, Britain, 4:37.62.

4. Katie Shanahan, Britain, 4:40.40.

5. Ella Jansen, Canada, 4:42.06.

6. Vivien Jackl, Hungary, 4:44.47.

7. Sara Franceschi, Italy, 4:48.89.

8. Anja Crevar, Serbia, 4:49.16.

Heat 2

1. Summer McIntosh, Canada, 4:37.35.

2. Mio Narita, Japan, 4:37.84.

3. Ella Ramsay, Australia, 4:39.04.

4. Ellen Walshe, Ireland, 4:39.97.

5. Jenna Forrester, Australia, 4:40.55.

6. Anastasia Gorbenko, Israel, 4:41.64.

7. Emma Carrasco Cadens, Spain, 4:43.13.

8. Ageha Tanigawa, Japan, 4:43.18.

100m Backstroke

Heat 1

1. Ganga Senavirathne, Sri Lanka, 1:04.26.

2. Denise Donelli, Mozambique, 1:08.73.

3. Aynura Primova, Turkmenistan, 1:10.17.

4. Mek Almukhtar, Libya, 1:10.99.

Heat 2

1. Aviv Barzelay, Israel, 1:02.30.

2. Xeniya Ignatova, Kazakhstan, 1:02.51.

3. Zuri Ferguson, Trinidad and Tobago, 1:02.75.

4. Lucero Mejia, Guatemala, 1:03.42.

5. Cheung Sum Yuet Cindy, Hong Kong, 1:03.45.

6. Amani Alobaidli, Bahrain, 1:04.27.

7. Celina Marquez, El Salvador, 1:04.55.

8. Elizabeth Jimenez, Dominican Republic, 1:04.99.

Heat 3

1. Katharine Berkoff, United States, 57.99.

2. Emma Terebo, France, 59.10.

3. Kira Toussaint, Netherlands, 59.84.

4. Danielle Hill, Ireland, 1:00.40.

5. Kathleen Dawson, Britain, 1:00.69.

6. Medi Eira Harris, Britain, 1:00.85.

7. Celia Pulido Ortiz, Mexico, 1:01.10.

8. Gabriela Georgieva, Bulgaria, 1:02.16.

Heat 4

1. Kaylee McKeown, Australia, 58.48.

2. Iona Anderson, Australia, 59.37.

3. Carmen Weiler Sastre, Spain, 59.57.

4. Roos Vanotterdijk, Belgium, 59.68.

5. Wan Letian, China, 59.87.

6. Wang Xueer, China, 1:00.15.

7. Louise Hansson, Sweden, 1:00.26.

8. Emma Harvey, Bermuda, 1:01.78.

Heat 5

1. Regan Smith, United States, 58.45.

2. Kylie Masse, Canada, 59.06.

3. Beryl Gastaldello, France, 59.31.

4. Ingrid Wilm, Canada, 1:00.06.

5. Maaike de Waard, Netherlands, 1:00.12.

6. Adela Piskorska, Poland, 1:00.47.

7. Anastasiya Shkurdai, AIN, 1:00.94.

8. Nika Sharafutdinova, Ukraine, 1:01.47.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.