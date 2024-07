Olympic Swimming Results

Sunday Men 200m Freestyle Heat 1 1. Velimir Stjepanovic, Serbia, 1:47.56. 2. Saso Boskan, Slovenia, 1:48.75. 3. Omar Abbas, Syria,…

Sunday

Men

200m Freestyle

Heat 1

1. Velimir Stjepanovic, Serbia, 1:47.56.

2. Saso Boskan, Slovenia, 1:48.75.

3. Omar Abbas, Syria, 1:53.01.

4. Muhammad Ahmed Durrani, Pakistan, 1:58.67.

Heat 2

1. Maximillian Giuliani, Australia, 1:46.15.

2. Matthew Richards, Britain, 1:46.19.

3. Katsuhiro Matsumoto, Japan, 1:46.23.

4. Kim Woomin, South Korea, 1:46.64.

5. Rafael Miroslaw, Germany, 1:46.81.

6. Denis Loktev, Israel, 1:47.01.

7. Antonio Djakovic, Switzerland, 1:47.46.

8. Felix Auboeck, Austria, DNS.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.