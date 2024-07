Olympic Swimming Results

Saturday Women 100m Butterfly Heat 1 1. Helena Rosendahl Bach, Denmark, 58.45. 2. Laura Cabanes Garzas, Spain, 59.40. 3. Varsenik…

Saturday

Women

100m Butterfly

Heat 1

1. Helena Rosendahl Bach, Denmark, 58.45.

2. Laura Cabanes Garzas, Spain, 59.40.

3. Varsenik Manucharyan, Armenia, 1:01.24.

4. Oumy Diop, Senegal, 1:01.82.

5. Ana Nizharadze, Georgia, 1:02.85.

6. Luana Alonso, Paraguay, 1:03.09.

7. Maria Victoria Schutzmeier, Nicaragua, 1:03.18.

8. Hayley Hoy, Eswatini, 1:08.36.

Heat 2

1. Zhang Yufei, China, 56.50.

2. Emma McKeon, Australia, 56.79.

3. Marie Wattel, France, 57.54.

4. Lana Pudar, Bosnia and Herzegovina, 57.97.

5. Vanessa Hazel Ouwehand, New Zealand, 58.03.

6. Ellen Walshe, Ireland, 58.70.

7. Georgia Damasioti, Greece, 58.72.

8. Viola Scotto di Carlo, Italy, DQ.

Heat 3

1. Torri Huske, United States, 56.72.

2. Margaret Mac Neil, Canada, 57.00.

3. Alexandria Perkins, Australia, 57.46.

4. Louise Hansson, Sweden, 57.57.

5. Tessa Giele, Netherlands, 57.89.

6. Keanna Louise Macinnes, Britain, 57.90.

7. Anna Ntountounaki, Greece, 58.14.

8. Costanza Cocconcelli, Italy, 58.66.

Heat 4

1. Mizuki Hirai, Japan, 56.71.

2. Gretchen Walsh, United States, 56.75.

3. Angelina Koehler, Germany, 56.90.

4. Barbora Seemanova, Czech Republic, 57.50.

5. Roos Vanotterdijk, Belgium, 57.54.

6. Erin Gallagher, South Africa, 57.80.

7. Rikako Ikee, Japan, 57.82.

8. Rebecca Smith, Canada, 58.85.

