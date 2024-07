Olympic Surfing Results

Saturday Men Round 1 Heat 1 1. Ethan Ewing, Australia, 9.90 (Q3). 2. Jordy Smith, South Africa, 7.60 (Q2). 3.…

Saturday

Men

Round 1

Heat 1

1. Ethan Ewing, Australia, 9.90 (Q3).

2. Jordy Smith, South Africa, 7.60 (Q2).

3. Tim Elter, Germany, 4.00 (Q2).

Heat 2

1. Joan Duru, France, 13.84 (Q3).

2. Jack Robinson, Australia, 13.36 (Q2).

3. Matthew McGillivray, South Africa, 5.26 (Q2).

Heat 3

1. Alonso Correa, Peru, 14.33 (Q3).

2. Filipe Toledo, Brazil, 7.63 (Q2).

3. Kanoa Igarashi, Japan, 4.17 (Q2).

Heat 4

1. Gabriel Medina, Brazil, 13.50 (Q3).

2. Connor O’Leary, Japan, 9.93 (Q2).

3. Bryan Perez, El Salvador, 7.53 (Q2).

Heat 5

1. Joao Chianca, Brazil, 10.07 (Q3).

2. Ramzi Boukhiam, Morocco, 9.76 (Q2).

3. Billy Stairmand, New Zealand, 5.53 (Q2).

Heat 6

1. John John Florence, United States, 17.33 (Q3).

2. Alan Cleland Quinonez, Mexico, 14.34 (Q2).

3. Andy Criere, Spain, 12.00 (Q2).

Heat 7

1. Griffin Colapinto, United States, 17.03 (Q3).

2. Kauli Vaast, France, 13.63 (Q2).

3. Lucca Mesinas, Peru, 11.10 (Q2).

Heat 8

1. Reo Inaba, Japan, 12.76 (Q3).

2. Leonardo Fioravanti, Italy, 8.87 (Q2).

3. Rio Waida, Indonesia, 5.74 (Q2).

Women

Round 1

Heat 4

1. Caitlin Simmers, United States, 12.93 (Q3).

2. Tatiana Weston-Webb, Brazil, 10.33 (Q2).

3. Molly Picklum, Australia, 8.44 (Q2).

Heat 1

1. Caroline Marks, United States, 17.93 (Q3).

2. Sarah Baum, South Africa, 8.47 (Q2).

3. Yolanda Hopkins, Portugal, 7.00 (Q2).

Heat 2

1. Vahine Fierro, France, 11.17 (Q3).

2. Sol Aguirre, Peru, 4.30 (Q2).

3. Janire Gonzalez Etxabarri, Spain, 2.43 (Q2).

Heat 3

1. Tyler Wright, Australia, 7.67 (Q3).

2. Anat Lelior, Israel, 5.43 (Q2).

3. Sanoa Dempfle-Olin, Canada, 4.83 (Q2).

Heat 5

1. Brisa Hennessy, Costa Rica, 15.56 (Q3).

2. Johanne Defay, France, 9.50 (Q2).

3. Candelaria Resano, Nicaragua, 9.43 (Q2).

Heat 6

1. Luana Silva, Brazil, 7.27 (Q3).

2. Taina Hinckel, Brazil, 5.73 (Q2).

3. Camilla Kemp, Germany, 2.80 (Q2).

Heat 7

1. Nadia Erostarbe, Spain, 13.83 (Q3).

2. Saffi Vette, New Zealand, 7.50 (Q2).

3. Yang Siqi, China, 5.40 (Q2).

