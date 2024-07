Olympic Surfing Results

Saturday Men Round 1 Heat 1 1. Ethan Ewing, Australia, 9.90 (Q3). 2. Jordy Smith, South Africa, 7.60 (Q2). 3.…

Saturday

Men

Round 1

Heat 1

1. Ethan Ewing, Australia, 9.90 (Q3).

2. Jordy Smith, South Africa, 7.60 (Q2).

3. Tim Elter, Germany, 4.00 (Q2).

Heat 2

1. Joan Duru, France, 13.84 (Q3).

2. Jack Robinson, Australia, 13.36 (Q2).

3. Matthew McGillivray, South Africa, 5.26 (Q2).

Heat 3

1. Alonso Correa, Peru, 14.33 (Q3).

2. Filipe Toledo, Brazil, 7.63 (Q2).

3. Kanoa Igarashi, Japan, 4.17 (Q2).

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.