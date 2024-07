Olympic Sailing Results

Wednesday Men Windsurfing Opening Series Race 2 1. Noah Lyons, United States (1, 1, 1, 1), 3. 2. Mateus Isaac,…

Wednesday

Men

Windsurfing

Opening Series

Race 2

1. Noah Lyons, United States (1, 1, 1, 1), 3.

2. Mateus Isaac, Brazil (2, 2, 2, 2), 6.

3. Pawel Tarnowski, Poland (3, 3, 3, 3), 9.

4. Francisco Cruz Saubidet Birkner, Argentina (4, 4, 4, 4), 12.

5. Nacho Baltasar Summers, Spain (5, 6, 5, 5), 15.

6. Sam Sills, Britain (6, 5, 6, 6), 17.

7. Elia Colombo, Switzerland (7, 7, 7, 7), 21.

8. Vyron Kokkalanis, Greece (8, 8, 8, 8), 24.

10. Robert Kubin, Slovakia (9, 9, 10, 10), 28.

10. Luuc van Opzeeland, Netherlands (11, 10, 9, 9), 28.

11. Huang Jingye, China (10, 11, 11, 11), 32.

13. Tom Reuveny, Israel (12, 12, 13, 13), 37.

13. Ethan Westera, Aruba (13, 13, 12, 12), 37.

14. Cheng Ching Yin, Hong Kong (14, 14, 14, 14), 42.

15. Sebastian Koerdel, Germany (15, 15, 15, 15), 45.

16. Nicolas Goyard, France (16, 16, 16, 16), 48.

17. Jakob Eklund, Finland (17, 17, 17, 17), 51.

18. Josh Armit, New Zealand (18, 18, 18, 18), 54.

19. Rytis Jasiunas, Lithuania (19, 20, 19, 19), 57.

20. Makoto Tomizawa, Japan (21, 21, 20, 20), 61.

21. Nicolo Renna, Italy (20, 19, 24, 24), 63 (RDG).

22. Grae Morris, Australia (23, 22, 21, 21), 64 (DNS).

23. Johan Soe, Denmark (24, 23, 22, 22), 67 (DNS).

24. Rami Boudrouma, Algeria (22, 24, 23, 23), 68.

Race 7

1. Cheng Ching Yin, Hong Kong (2, 1, 1, 1), 3.

3. Rytis Jasiunas, Lithuania (1, 2, 4, 4), 7.

3. Grae Morris, Australia (5, 3, 2, 2), 7.

4. Luuc van Opzeeland, Netherlands (3, 4, 3, 3), 9.

5. Pawel Tarnowski, Poland (8, 5, 5, 5), 15.

6. Huang Jingye, China (4, 6, 6, 6), 16.

7. Sam Sills, Britain (7, 7, 7, 7), 21.

9. Noah Lyons, United States (6, 9, 9, 9), 24.

9. Ethan Westera, Aruba (13, 8, 8, 8), 24.

10. Jakob Eklund, Finland (9, 10, 10, 10), 29.

11. Josh Armit, New Zealand (10, 11, 11, 11), 32.

12. Johan Soe, Denmark (14, 12, 12, 12), 36.

13. Makoto Tomizawa, Japan (15, 13, 13, 13), 39.

14. Robert Kubin, Slovakia (12, 14, 14, 14), 40.

15. Mateus Isaac, Brazil (11, 16, 16, 16), 43.

16. Francisco Cruz Saubidet Birkner, Argentina (17, 15, 15, 15), 45.

17. Rami Boudrouma, Algeria (16, 17, 17, 17), 50.

18. Nicolas Goyard, France (18, 18, 18, 18), 54.

24. Sebastian Koerdel, Germany (24, 24, 24, 24), 72 (BFD).

24. Vyron Kokkalanis, Greece (24, 24, 24, 24), 72 (BFD).

24. Tom Reuveny, Israel (24, 24, 24, 24), 72 (BFD).

24. Nicolo Renna, Italy (24, 24, 24, 24), 72 (BFD).

24. Nacho Baltasar Summers, Spain (24, 24, 24, 24), 72 (BFD).

24. Elia Colombo, Switzerland (24, 24, 24, 24), 72 (BFD).

Women

Skiff

Opening Series

Race 10

1. Sweden (Vilma Bobeck; Rebecca Netzler) (1, 1, 1, 1), 3.

2. Norway (Helene Naess; Marie Roenningen) (2, 2, 2, 2), 6.

3. Germany (Marla Bergmann; Hanna Wille) (3, 3, 3, 3), 9.

4. Brazil (Martine Soffiatti Grael; Kahena Kunze) (4, 4, 4, 4), 12.

5. Canada (Georgia Lewin-Lafrance; Antonia Lewin-Lafrance) (7, 6, 5, 5), 16.

6. Denmark (Johanne Schmidt; Andrea Schmidt) (5, 7, 6, 6), 17.

7. Belgium (Isaura Maenhaut; Anouk Geurts) (6, 5, 7, 7), 18.

8. United States (Stephanie Roble; Maggie Shea) (10, 9, 8, 8), 25.

9. Italy (Jana Germani; Giorgia Bertuzzi) (8, 8, 13, 13), 29.

11. Finland (Ronja Gronblom; Veera Hokka) (9, 10, 12, 12), 31.

11. Britain (Freya Black; Saskia Tidey) (14, 12, 10, 9), 31.

12. Australia (Olivia Price; Evie Haseldine) (18, 14, 9, 10), 33.

13. Poland (Aleksandra Melzacka; Sandra Jankowiak) (15, 16, 11, 11), 37.

15. China (Hu Xiaoyu; Shan Mengyuan) (11, 11, 19, 18), 40.

15. Netherlands (Odile van Aanholt; Annette Duetz) (13, 13, 14, 16), 40.

16. Japan (Misaki Tanaka; Sera Nagamatsu) (17, 17, 15, 14), 46.

17. Czech Republic (Zofia Burska; Sara Tkadlecova) (12, 15, 20, 20), 47.

19. Spain (Tamara Echegoyen Dominguez; Paula Barcelo Martin) (16, 18, 17, 17), 50.

19. New Zealand (Jo Aleh; Molly Meech) (20, 19, 16, 15), 50.

20. France (Sarah Steyaert; Charline Picon) (19, 20, 18, 19), 56.

Race 11

1. Sweden (Vilma Bobeck; Rebecca Netzler) (1, 1, 1, 1), 3.

2. Italy (Jana Germani; Giorgia Bertuzzi) (3, 2, 2, 3), 7.

3. Poland (Aleksandra Melzacka; Sandra Jankowiak) (5, 4, 3, 2), 9.

4. United States (Stephanie Roble; Maggie Shea) (2, 3, 6, 7), 11.

5. Norway (Helene Naess; Marie Roenningen) (6, 6, 4, 5), 15.

6. Netherlands (Odile van Aanholt; Annette Duetz) (10, 7, 5, 4), 16.

7. Australia (Olivia Price; Evie Haseldine) (4, 5, 9, 10), 18.

8. France (Sarah Steyaert; Charline Picon) (7, 8, 7, 6), 20.

9. Brazil (Martine Soffiatti Grael; Kahena Kunze) (9, 9, 8, 9), 26.

11. Spain (Tamara Echegoyen Dominguez; Paula Barcelo Martin) (8, 10, 11, 11), 29.

11. New Zealand (Jo Aleh; Molly Meech) (11, 11, 10, 8), 29.

12. Japan (Misaki Tanaka; Sera Nagamatsu) (12, 12, 12, 19), 36.

13. Germany (Marla Bergmann; Hanna Wille) (14, 15, 14, 14), 42.

14. Czech Republic (Zofia Burska; Sara Tkadlecova) (13, 13, 20, 18), 44.

15. Denmark (Johanne Schmidt; Andrea Schmidt) (20, 20, 13, 12), 45.

17. Belgium (Isaura Maenhaut; Anouk Geurts) (15, 14, 18, 20), 47.

17. Canada (Georgia Lewin-Lafrance; Antonia Lewin-Lafrance) (18, 18, 16, 13), 47.

19. China (Hu Xiaoyu; Shan Mengyuan) (16, 17, 15, 17), 48.

19. Britain (Freya Black; Saskia Tidey) (17, 16, 17, 15), 48.

20. Finland (Ronja Gronblom; Veera Hokka) (19, 19, 19, 16), 54.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.