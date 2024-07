Olympic Men’s Soccer Glance

All Times GMT Group A Country GP W D L GF GA Pts France 0 0 0 0 0 0…

All Times GMT

Group A

Country GP W D L GF GA Pts France 0 0 0 0 0 0 0 Guinea 0 0 0 0 0 0 0 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 United States 0 0 0 0 0 0 0

Group B

Country GP W D L GF GA Pts Argentina 0 0 0 0 0 0 0 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 Morocco 0 0 0 0 0 0 0 Ukraine 0 0 0 0 0 0 0

Group C

Country GP W D L GF GA Pts Dominican Republic 0 0 0 0 0 0 0 Egypt 0 0 0 0 0 0 0 Spain 0 0 0 0 0 0 0 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0

Group D

Country GP W D L GF GA Pts Israel 0 0 0 0 0 0 0 Japan 0 0 0 0 0 0 0 Mali 0 0 0 0 0 0 0 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0

Wednesday, July 24

Argentina vs Morocco 1300 GMT

Uzbekistan vs Spain 1300 GMT

Guinea vs New Zealand 1500 GMT

Egypt vs Dominican Republic 1500 GMT

Iraq vs Ukraine 1700 GMT

Japan vs Paraguay 1700 GMT

France vs United States 1900 GMT

Mali vs Israel 1900 GMT

Saturday, July 27

Argentina vs Iraq 1300 GMT

Dominican Republic vs Spain 1300 GMT

Ukraine vs Morocco 1500 GMT

Uzbekistan vs Egypt 1500 GMT

New Zealand vs United States 1700 GMT

Israel vs Paraguay 1700 GMT

France vs Guinea 1900 GMT

Japan vs Mali 1900 GMT

Tuesday, July 30

Dominican Republic vs Uzbekistan 1300 GMT

Spain vs Egypt 1300 GMT

Ukraine vs Argentina 1500 GMT

Morocco vs Iraq 1500 GMT

New Zealand vs France 1700 GMT

United States vs Guinea 1700 GMT

Israel vs Japan 1900 GMT

Paraguay vs Mali 1900 GMT

Friday, August 2

Quarterfinals

B1 vs A2 1300 GMT

D1 vs C2 1500 GMT

C1 vs D2 1700 GMT

A1 vs B2 1900 GMT

Monday, August 5

Semifinals

W26 vs W28 1600 GMT

W25 vs W27 1900 GMT

Thursday, August 8

Bronze Medal

L29 vs L30 1500 GMT

Friday, August 9

Gold Medal

W29 vs W30 1600 GMT

