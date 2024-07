Olympic Gymnastics Results

Wednesday Men All-Around Final Floor Exercise 1. Jake Jarman, Britain, 14.900. 2. Illia Kovtun, Ukraine, 14.700. 3. Daiki Hashimoto, Japan,…

Wednesday

Men

All-Around

Final

Floor Exercise

1. Jake Jarman, Britain, 14.900.

2. Illia Kovtun, Ukraine, 14.700.

3. Daiki Hashimoto, Japan, 14.633.

4. Shinnosuke Oka, Japan, 14.566.

5. Felix Dolci, Canada, 14.366.

6. Xiao Ruoteng, China, 14.333.

6. Carlos Edriel Yulo, Philippines, 14.333.

8. Joe Fraser, Britain, 14.300.

9. Matteo Giubellini, Switzerland, 14.100.

10. Florian Langenegger, Switzerland, 14.066.

11. Krisztofer Meszaros, Hungary, 13.933.

11. Oleg Verniaiev, Ukraine, 13.933.

13. Yumin Abbadini, Italy, 13.900.

14. Mario Macchiati, Italy, 13.666.

14. Casimir Schmidt, Netherlands, 13.666.

16. Rene Cournoyer, Canada, 13.600.

17. Paul Juda, United States, 13.533.

18. Milad Karimi, Kazakhstan, 13.433.

18. Frank Rijken, Netherlands, 13.433.

20. Nils Dunkel, Germany, 13.333.

21. Zhang Boheng, China, 13.233.

22. Frederick Richard, United States, 13.200.

23. Diogo Soares, Brazil, 13.133.

24. Jesse Moore, Australia, 12.533.

Pommel Horse

1. Oleg Verniaiev, Ukraine, 14.833.

2. Illia Kovtun, Ukraine, 14.633.

3. Matteo Giubellini, Switzerland, 14.533.

4. Shinnosuke Oka, Japan, 14.500.

5. Jesse Moore, Australia, 14.466.

5. Nils Dunkel, Germany, 14.466.

7. Zhang Boheng, China, 14.333.

8. Xiao Ruoteng, China, 14.266.

9. Yumin Abbadini, Italy, 14.166.

10. Krisztofer Meszaros, Hungary, 14.100.

11. Jake Jarman, Britain, 14.066.

12. Mario Macchiati, Italy, 13.966.

13. Casimir Schmidt, Netherlands, 13.900.

14. Paul Juda, United States, 13.866.

15. Joe Fraser, Britain, 13.700.

16. Florian Langenegger, Switzerland, 13.566.

17. Rene Cournoyer, Canada, 13.100.

18. Daiki Hashimoto, Japan, 12.966.

19. Frank Rijken, Netherlands, 12.733.

19. Frederick Richard, United States, 12.733.

21. Felix Dolci, Canada, 12.533.

22. Carlos Edriel Yulo, Philippines, 11.900.

23. Diogo Soares, Brazil, 11.566.

24. Milad Karimi, Kazakhstan, 8.533.

Rings

1. Zhang Boheng, China, 14.600.

2. Joe Fraser, Britain, 14.000.

3. Carlos Edriel Yulo, Philippines, 13.933.

4. Shinnosuke Oka, Japan, 13.866.

5. Casimir Schmidt, Netherlands, 13.833.

6. Xiao Ruoteng, China, 13.800.

7. Felix Dolci, Canada, 13.766.

8. Rene Cournoyer, Canada, 13.700.

9. Frederick Richard, United States, 13.600.

10. Nils Dunkel, Germany, 13.566.

11. Oleg Verniaiev, Ukraine, 13.533.

12. Paul Juda, United States, 13.433.

13. Krisztofer Meszaros, Hungary, 13.400.

13. Daiki Hashimoto, Japan, 13.400.

15. Florian Langenegger, Switzerland, 13.366.

16. Yumin Abbadini, Italy, 13.333.

16. Illia Kovtun, Ukraine, 13.333.

18. Mario Macchiati, Italy, 13.300.

18. Matteo Giubellini, Switzerland, 13.300.

20. Milad Karimi, Kazakhstan, 12.933.

21. Jesse Moore, Australia, 12.866.

22. Jake Jarman, Britain, 12.800.

23. Frank Rijken, Netherlands, 12.733.

24. Diogo Soares, Brazil, 12.033.

Vault

1. Jake Jarman, Britain, 15.166.

2. Xiao Ruoteng, China, 14.833.

3. Daiki Hashimoto, Japan, 14.766.

3. Carlos Edriel Yulo, Philippines, 14.766.

5. Diogo Soares, Brazil, 14.500.

5. Zhang Boheng, China, 14.500.

7. Krisztofer Meszaros, Hungary, 14.400.

7. Milad Karimi, Kazakhstan, 14.400.

7. Casimir Schmidt, Netherlands, 14.400.

7. Oleg Verniaiev, Ukraine, 14.400.

11. Felix Dolci, Canada, 14.366.

12. Jesse Moore, Australia, 14.333.

12. Joe Fraser, Britain, 14.333.

14. Shinnosuke Oka, Japan, 14.300.

15. Illia Kovtun, Ukraine, 14.266.

16. Mario Macchiati, Italy, 14.166.

17. Florian Langenegger, Switzerland, 14.133.

18. Frederick Richard, United States, 14.100.

19. Yumin Abbadini, Italy, 14.033.

20. Matteo Giubellini, Switzerland, 13.800.

21. Rene Cournoyer, Canada, 13.733.

21. Frank Rijken, Netherlands, 13.733.

21. Paul Juda, United States, 13.733.

24. Nils Dunkel, Germany, 13.700.

Parallel Bars

1. Illia Kovtun, Ukraine, 15.400.

2. Zhang Boheng, China, 15.300.

3. Shinnosuke Oka, Japan, 15.100.

4. Oleg Verniaiev, Ukraine, 15.000.

5. Joe Fraser, Britain, 14.933.

6. Xiao Ruoteng, China, 14.766.

7. Carlos Edriel Yulo, Philippines, 14.500.

8. Daiki Hashimoto, Japan, 14.433.

9. Felix Dolci, Canada, 14.333.

10. Jake Jarman, Britain, 14.300.

10. Rene Cournoyer, Canada, 14.300.

10. Krisztofer Meszaros, Hungary, 14.300.

13. Frank Rijken, Netherlands, 14.266.

14. Frederick Richard, United States, 14.133.

15. Milad Karimi, Kazakhstan, 14.066.

16. Matteo Giubellini, Switzerland, 14.033.

17. Yumin Abbadini, Italy, 13.966.

18. Jesse Moore, Australia, 13.866.

18. Paul Juda, United States, 13.866.

20. Diogo Soares, Brazil, 13.733.

21. Florian Langenegger, Switzerland, 13.700.

22. Casimir Schmidt, Netherlands, 13.633.

23. Nils Dunkel, Germany, 13.466.

24. Mario Macchiati, Italy, 13.233.

Horizontal Bar

1. Zhang Boheng, China, 14.633.

2. Shinnosuke Oka, Japan, 14.500.

3. Daiki Hashimoto, Japan, 14.400.

3. Frederick Richard, United States, 14.400.

5. Xiao Ruoteng, China, 14.366.

6. Joe Fraser, Britain, 14.266.

7. Illia Kovtun, Ukraine, 13.833.

8. Yumin Abbadini, Italy, 13.800.

9. Krisztofer Meszaros, Hungary, 13.766.

9. Paul Juda, United States, 13.766.

11. Diogo Soares, Brazil, 13.733.

12. Carlos Edriel Yulo, Philippines, 13.600.

13. Matteo Giubellini, Switzerland, 13.566.

14. Frank Rijken, Netherlands, 13.400.

15. Jake Jarman, Britain, 13.333.

16. Rene Cournoyer, Canada, 13.300.

17. Nils Dunkel, Germany, 13.166.

17. Mario Macchiati, Italy, 13.166.

19. Casimir Schmidt, Netherlands, 13.066.

20. Florian Langenegger, Switzerland, 13.033.

21. Milad Karimi, Kazakhstan, 12.700.

21. Oleg Verniaiev, Ukraine, 12.700.

23. Jesse Moore, Australia, 12.366.

24. Felix Dolci, Canada, 11.733.

Rankings

1. Shinnosuke Oka, Japan, 86.832.

2. Zhang Boheng, China, 86.599.

3. Xiao Ruoteng, China, 86.364.

4. Illia Kovtun, Ukraine, 86.165.

5. Joe Fraser, Britain, 85.532.

6. Daiki Hashimoto, Japan, 84.598.

7. Jake Jarman, Britain, 84.565.

8. Oleg Verniaiev, Ukraine, 84.399.

9. Krisztofer Meszaros, Hungary, 83.899.

10. Matteo Giubellini, Switzerland, 83.332.

11. Yumin Abbadini, Italy, 83.198.

12. Carlos Edriel Yulo, Philippines, 83.032.

13. Casimir Schmidt, Netherlands, 82.498.

14. Paul Juda, United States, 82.197.

15. Frederick Richard, United States, 82.166.

16. Florian Langenegger, Switzerland, 81.864.

17. Rene Cournoyer, Canada, 81.733.

18. Nils Dunkel, Germany, 81.697.

19. Mario Macchiati, Italy, 81.497.

20. Felix Dolci, Canada, 81.097.

21. Jesse Moore, Australia, 80.430.

22. Frank Rijken, Netherlands, 80.298.

23. Diogo Soares, Brazil, 78.698.

24. Milad Karimi, Kazakhstan, 76.065.

