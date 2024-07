Olympic Fencing Results

Tuesday Women Épée Team Table of 8 Poland (Alicja Klasik 1-0; Renata Knapik-Miazga 1-0-2; Martyna Swatowska-Wenglarczyk 1-2; Aleksandra Jarecka 2-0),…

Tuesday

Women

Épée Team

Table of 8

Poland (Alicja Klasik 1-0; Renata Knapik-Miazga 1-0-2; Martyna Swatowska-Wenglarczyk 1-2; Aleksandra Jarecka 2-0), def. United States (Anne Cebula 1-1-1; Margherita Guzzi Vincenti 0-1-1; Hadley Husisian 1-2; Katharine Holmes 0-1), 31-29, 49:41.

France (Coraline Vitalis 1-0-2; Auriane Mallo-Breton 2-0-1; Marie-Florence Candassamy 2-0-1), def. South Korea (Kang Young Mi 0-1-2; Lee Hyein 0-1-2; Song Sera 0-3), 37-31, 54:28.

Italy (Giulia Rizzi 2-1; Rossella Fiamingo 2-1; Alberta Santuccio 3-0), def. Egypt (Aya Hussein 1-2; Nardin Ehab 0-3; Shirwit Gaber 1-2), 39-26, 51:01.

China (Tang Junyao 1-2; Sun Yiwen 1-0-2; Yu Sihan 2-1), def. Ukraine (Dzhoan Feybi Bezhura 1-2; Olena Kryvytska 0-2-1; Vlada Kharkova 2-0-1), 45-41, 53:02.

