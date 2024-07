Olympic Diving Results

Wednesday Women Synchronised 10m Platform Final 1. China (Chen Yuxi; Quan Hongchan), 359.10. 2. North Korea (Jo Jin Mi; Kim…

Wednesday

Women

Synchronised 10m Platform

Final

1. China (Chen Yuxi; Quan Hongchan), 359.10.

2. North Korea (Jo Jin Mi; Kim Mi Rae), 315.90.

3. Britain (Andrea Spendolini Sirieix; Lois Toulson), 304.38.

4. Canada (Caeli McKay; Kate Miller), 299.22.

5. Mexico (Gabriela Agundez Garcia; Alejandra Orozco Loza), 297.66.

6. United States (Jessica Parratto; Delaney Schnell), 287.52.

7. Ukraine (Kseniia Bailo; Sofiia Lyskun), 285.00.

8. France (Jade Gillet; Emily Hallifax), 234.84.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.