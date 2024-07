Olympic Cycling Results

Saturday Men’s Individual Time Trial 1. Remco Evenepoel, Belgium, 36:12.16. 2. Filippo Ganna, Italy, 36:27.08. 3. Wout van Aert, Belgium,…

Saturday

Men’s Individual

Time Trial

1. Remco Evenepoel, Belgium, 36:12.16.

2. Filippo Ganna, Italy, 36:27.08.

3. Wout van Aert, Belgium, 36:37.79.

4. Josh Tarling, Britain, 36:39.95.

5. Brandon McNulty, United States, 37:16.60.

6. Stefan Bissegger, Switzerland, 37:38.57.

7. Nelson Oliveira, Portugal, 37:43.15.

8. Stefan Kueng, Switzerland, 37:47.67.

9. Maximilian Schachmann, Germany, 37:50.71.

10. Mikkel Norsgaard Bjerg, Denmark, 37:55.32.

11. Mathias Vacek, Czech Republic, 37:55.62.

12. Ryan Mullen, Ireland, 37:57.16.

13. Tobias Foss, Norway, 37:57.28.

14. Mattias Skjelmose, Denmark, 37:57.69.

15. Kevin Vauquelin, France, 38:04.93.

16. Magnus Sheffield, United States, 38:05.24.

17. Daan Hoole, Netherlands, 38:06.68.

18. Alberto Bettiol, Italy, 38:06.77.

19. Felix Grossschartner, Austria, 38:17.36.

20. Derek Gee, Canada, 38:28.17.

21. Yevgeniy Fedorov, Kazakhstan, 38:33.98.

22. Attila Valter, Hungary, 38:45.68.

23. Michal Kwiatkowski, Poland, 38:49.60.

24. Laurence Pithie, New Zealand, 38:49.76.

25. Rui Costa, Portugal, 39:00.07.

26. Oier Lazkano Lopez, Spain, 39:08.86.

27. Jan Tratnik, Slovenia, 39:38.12.

28. Jambaljamts Sainbayar, Mongolia, 40:19.93.

29. Biniam Girmay, Eritrea, 40:20.65.

30. Amir Ansari, Refugee Olympic Team, 40:26.14.

31. Gleb Syritsa, AIN, 40:33.30.

32. Achraf Ed Doghmy, Morocco, 43:31.37.

33. Lucas Plapp, Australia, DNF.

33. Soeren Waerenskjold, Norway, DNF.

Women’s Individual

Time Trial

1. Grace Brown, Australia, 39:38.24.

2. Anna Henderson, Britain, 41:09.83.

3. Chloe Dygert, United States, 41:10.70.

4. Juliette Labous, France, 41:19.90.

5. Demi Vollering, Netherlands, 41:29.80.

6. Lotte Kopecky, Belgium, 41:34.82.

7. Kim Cadzow, New Zealand, 41:46.02.

8. Elisa Longo Borghini, Italy, 41:49.32.

9. Audrey Cordon Ragot, France, 41:51.67.

10. Christina Schweinberger, Austria, 41:52.02.

11. Ellen van Dijk, Netherlands, 42:21.76.

12. Agnieszka Skalniak-Sojka, Poland, 42:24.62.

13. Mieke Kroeger, Germany, 42:28.12.

14. Emma Norsgaard Bjerg, Denmark, 42:33.59.

15. Antonia Niedermaier, Germany, 42:53.79.

16. Eugenia Bujak, Slovenia, 42:54.96.

17. Elena Hartmann, Switzerland, 42:58.90.

18. Marta Lach, Poland, 43:03.43.

19. Taylor Knibb, United States, 43:03.46.

20. Olivia Baril, Canada, 43:03.58.

21. Tamara Dronova, AIN, 43:42.16.

22. Mireia Benito Pellicer, Spain, 43:48.10.

23. Olga Zabelinskaya, Uzbekistan, 43:53.51.

24. Cecilie Uttrup Ludwig, Denmark, 44:10.93.

25. Nora Jencusova, Slovakia, 44:22.30.

26. Yulduz Hashimi, Afghanistan, 44:29.13.

27. Yuliia Biriukova, Ukraine, 44:43.73.

28. Julia Kopecky, Czech Republic, 44:53.75.

29. Hanna Tserakh, AIN, 44:57.20.

30. Anniina Ahtosalo, Finland, 45:05.18.

31. Urska Pintar, Slovenia, 45:07.15.

32. Tang Xin, China, 45:59.44.

33. Anna Kiesenhofer, Austria, 46:28.88.

34. Phetdarin Somrat, Thailand, 47:25.11.

35. Diane Ingabire, Rwanda, 48:05.24.

