Olympic Archery Results

Thursday

Men’s Individual

Ranking Round

1. Kim Woojin, South Korea, 686.

2. Kim Je Deok, South Korea, 682.

3. Florian Unruh, Germany, 681.

4. Dhiraj Bommadevara, India, 681.

5. Lee Wooseok, South Korea, 681.

6. Baptiste Addis, France, 678.

7. Brady Ellison, United States, 677.

8. Mete Gazoz, Turkey, 676.

9. Thomas Chirault, France, 676.

10. Berkim Tumer, Turkey, 676.

11. Matias Grande, Mexico, 676.

12. Wang Yan, China, 675.

13. Amirkhon Sadikov, Uzbekistan, 674.

14. Tarundeep Rai, India, 674.

15. Santiago Arcila, Colombia, 673.

16. Nicholas D’Amour, U.S. Virgin Islands, 673.

17. Marcus D’Almeida, Brazil, 673.

18. Dan Olaru, Moldova, 671.

19. Jean-Charles Valladont, France, 671.

20. Mauro Nespoli, Italy, 670.

21. Hugo Franco, Cuba, 669.

22. Dauletkeldi Zhangbyrbay, Kazakhstan, 668.

23. Steve Wijler, Netherlands, 668.

24. Tai Yu-Hsuan, Taiwan, 665.

25. Tang Chih-Chun, Taiwan, 665.

26. Kao Wenchao, China, 665.

27. Alex Wise, Britain, 664.

28. Lam Dorji, Bhutan, 663.

29. Ilfat Abdullin, Kazakhstan, 663.

30. Junya Nakanishi, Japan, 663.

31. Ziga Ravnikar, Slovenia, 663.

32. Lin Zih-Siang, Taiwan, 662.

33. Pablo Acha Gonzalez, Spain, 662.

34. Federico Musolesi, Italy, 662.

35. Takaharu Furukawa, Japan, 659.

36. Eric Peters, Canada, 659.

37. Alessandro Paoli, Italy, 658.

38. Li Zhongyuan, China, 658.

39. Pravin Ramesh Jadhav, India, 658.

40. Arif Pangestu, Indonesia, 656.

41. Antti Tekoniemi, Finland, 656.

42. Roy Dror, Israel, 655.

43. Jorge Enriquez, Colombia, 655.

44. Bruno Martinez Wing, Mexico, 653.

45. Md Sagor Islam, Bangladesh, 652.

46. Conor Hall, Britain, 652.

47. Quoc Phong le, Vietnam, 652.

48. Mykhailo Usach, Ukraine, 651.

49. Fumiya Saito, Japan, 650.

50. Pit Klein, Luxembourg, 650.

51. Tom Hall, Britain, 645.

52. Mario Damian Jajarabilla, Argentina, 643.

53. Oscar Ticas, El Salvador, 643.

54. Otgonbold Baatarkhuyag, Mongolia, 643.

55. Carlos Rojas, Mexico, 643.

56. Andres Hernandez Vera, Colombia, 642.

57. Andres Gallardo Ferrada, Chile, 641.

58. Abdullah Yildirmis, Turkey, 640.

59. Alexandr Yeremenko, Kazakhstan, 640.

60. Peter Boukouvalas, Australia, 638.

61. Adam Li, Czech Republic, 627.

62. Youssof Tolba, Egypt, 624.

63. Wian Roux, South Africa, 601.

64. Israel Madaye, Chad, 600.

Men’s Team

Ranking Round

1. South Korea (Kim Woojin; Kim Je Deok; Lee Wooseok), 2049.

2. France (Baptiste Addis; Thomas Chirault; Jean-Charles Valladont), 2025.

3. India (Dhiraj Bommadevara; Tarundeep Rai; Pravin Ramesh Jadhav), 2013.

4. China (Wang Yan; Kao Wenchao; Li Zhongyuan), 1998.

5. Taiwan (Tai Yu-Hsuan; Tang Chih-Chun; Lin Zih-Siang), 1992.

6. Turkey (Mete Gazoz; Berkim Tumer; Abdullah Yildirmis), 1992.

7. Italy (Mauro Nespoli; Federico Musolesi; Alessandro Paoli), 1990.

8. Japan (Junya Nakanishi; Takaharu Furukawa; Fumiya Saito), 1972.

9. Mexico (Matias Grande; Bruno Martinez Wing; Carlos Rojas), 1972.

10. Kazakhstan (Dauletkeldi Zhangbyrbay; Ilfat Abdullin; Alexandr Yeremenko), 1971.

11. Colombia (Santiago Arcila; Jorge Enriquez; Andres Hernandez Vera), 1970.

12. Britain (Alex Wise; Conor Hall; Tom Hall), 1961.

Women’s Individual

Ranking Round

1. Lim Sihyeon, South Korea, 694.

2. Nam Suhyeon, South Korea, 688.

3. Yang Xiaolei, China, 673.

4. Casey Kaufhold, United States, 672.

5. Elif Berra Gokkir, Turkey, 671.

6. Diananda Choirunisa, Indonesia, 670.

7. Michelle Kroppen, Germany, 670.

8. Alejandra Valencia, Mexico, 669.

9. Li Jiaman, China, 667.

10. Elisabeth Straka, Austria, 667.

11. Ankita Bhakat, India, 666.

12. Satsuki Noda, Japan, 666.

13. Jeon Hunyoung, South Korea, 664.

14. Syaqiera Mashayikh, Malaysia, 663.

15. Chiara Rebagliati, Italy, 663.

16. Elia Canales, Spain, 662.

17. Amelie Cordeau, France, 661.

18. Mikaella Moshe, Israel, 660.

19. Ana Luiza Sliachticas Caetano, Brazil, 660.

20. Ana Vazquez, Mexico, 659.

21. Caroline Lopez, France, 659.

22. Bhajan Kaur, India, 659.

23. Deepika Kumari, India, 658.

24. Angela Ruiz, Mexico, 658.

25. Veronika Marchenko, Ukraine, 657.

26. An Qixuan, China, 656.

27. Katharina Bauer, Germany, 656.

28. Mobina Fallah, Iran, 652.

29. Lei Chien-Ying, Taiwan, 652.

30. Lisa Barbelin, France, 652.

31. Marie Horackova, Czech Republic, 651.

32. Rezza Octavia, Indonesia, 650.

33. Virginie Chenier, Canada, 649.

34. Ziyodakhon Abdusattorova, Uzbekistan, 649.

35. Gaby Schloesser, Netherlands, 649.

36. Ana Rendon Martinez, Colombia, 649.

37. Thi Anh Nguyet Do, Vietnam, 648.

38. Catalina Gnoriega, United States, 648.

39. Yaylagul Ramazanova, Azerbaijan, 647.

40. Li Tsai-Chi, Taiwan, 646.

41. Bryony Pitman, Britain, 646.

42. Reena Parnat, Estonia, 646.

43. Syifa Nurafifah Kamal, Indonesia, 640.

44. Laura Paeglis, Australia, 640.

45. Charline Schwarz, Germany, 639.

46. Zana Pintaric, Slovenia, 638.

47. Madalina Amaistroaie, Romania, 637.

48. Denisa Barankova, Slovakia, 636.

49. Megan Havers, Britain, 635.

50. Ariana Nur Dania Mohamad Zairi, Malaysia, 633.

51. Alexandra Mirca, Moldova, 631.

52. Penny Healey, Britain, 631.

53. Chiu Yi-Ching, Taiwan, 628.

54. Wioleta Myszor, Poland, 626.

55. Quinty Roeffen, Netherlands, 625.

56. Kirstine Danstrup Andersen, Denmark, 625.

57. Jennifer Mucino, United States, 625.

58. Giorgia Cesarini, San Marino, 625.

59. Laura van der Winkel, Netherlands, 623.

60. Nurul Azreena Mohamad Fazil, Malaysia, 622.

61. Fatoumata Sylla, Guinea, 619.

62. Rihab Elwalid, Tunisia, 593.

63. Jana Ali, Egypt, 573.

64. Alondra Rivera, Puerto Rico, 547.

Women’s Team

Ranking Round

1. South Korea (Lim Sihyeon; Nam Suhyeon; Jeon Hunyoung), 2046.

2. China (Yang Xiaolei; Li Jiaman; An Qixuan), 1996.

3. Mexico (Alejandra Valencia; Ana Vazquez; Angela Ruiz), 1986.

4. India (Ankita Bhakat; Bhajan Kaur; Deepika Kumari), 1983.

5. France (Amelie Cordeau; Caroline Lopez; Lisa Barbelin), 1972.

6. Germany (Michelle Kroppen; Katharina Bauer; Charline Schwarz), 1965.

7. Indonesia (Diananda Choirunisa; Rezza Octavia; Syifa Nurafifah Kamal), 1960.

8. United States (Casey Kaufhold; Catalina Gnoriega; Jennifer Mucino), 1945.

9. Taiwan (Lei Chien-Ying; Li Tsai-Chi; Chiu Yi-Ching), 1926.

10. Malaysia (Syaqiera Mashayikh; Ariana Nur Dania Mohamad Zairi; Nurul Azreena Mohamad Fazil), 1918.

11. Britain (Bryony Pitman; Megan Havers; Penny Healey), 1912.

12. Netherlands (Gaby Schloesser; Quinty Roeffen; Laura van der Winkel), 1897.

Mixed Team

Ranking Round

1. South Korea (Lim Sihyeon; Kim Woojin), 1380.

2. Germany (Michelle Kroppen; Florian Unruh), 1351.

3. United States (Casey Kaufhold; Brady Ellison), 1349.

4. China (Yang Xiaolei; Wang Yan), 1348.

5. India (Ankita Bhakat; Dhiraj Bommadevara), 1347.

6. Turkey (Elif Berra Gokkir; Mete Gazoz), 1347.

7. Mexico (Alejandra Valencia; Matias Grande), 1345.

8. France (Amelie Cordeau; Baptiste Addis), 1339.

9. Italy (Chiara Rebagliati; Mauro Nespoli), 1333.

10. Brazil (Ana Luiza Sliachticas Caetano; Marcus D’Almeida), 1333.

11. Japan (Satsuki Noda; Junya Nakanishi), 1329.

12. Indonesia (Diananda Choirunisa; Arif Pangestu), 1326.

13. Spain (Elia Canales; Pablo Acha Gonzalez), 1324.

14. Uzbekistan (Ziyodakhon Abdusattorova; Amirkhon Sadikov), 1323.

15. Colombia (Ana Rendon Martinez; Santiago Arcila), 1322.

16. Netherlands (Gaby Schloesser; Steve Wijler), 1317.

16. Taiwan (Lei Chien-Ying; Tai Yu-Hsuan), 1317.

18. Israel (Mikaella Moshe; Roy Dror), 1315.

19. Britain (Bryony Pitman; Alex Wise), 1310.

20. Canada (Virginie Chenier; Eric Peters), 1308.

21. Ukraine (Veronika Marchenko; Mykhailo Usach), 1308.

22. Moldova (Alexandra Mirca; Dan Olaru), 1302.

23. Slovenia (Zana Pintaric; Ziga Ravnikar), 1301.

24. Vietnam (Thi Anh Nguyet Do; Quoc Phong le), 1300.

25. Czech Republic (Marie Horackova; Adam Li), 1278.

26. Australia (Laura Paeglis; Peter Boukouvalas), 1278.

27. Egypt (Jana Ali; Youssof Tolba), 1197.

