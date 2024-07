Norway 26, Hungary 25 Norway 11 15 — 26 Hungary 13 12 — 25 Norway_A. Blonz 9, S. Lyse 6,…

Norway 26, Hungary 25

Norway 11 15 — 26 Hungary 13 12 — 25

Norway_A. Blonz 9, S. Lyse 6, S. Sagosen 3, G. Setterblom 3, K. Bjoernsen 2, T. Groendahl 1, P. Oeverby 1, H. Reinkind 1.

Hungary_B. Banhidi 6, R. Bodo 6, B. Imre 6, B. Boka 2, Z. Szita 2, G. Fazekas 1, Z. Ilic 1, M. Lekai 1.

Red Cards_None.

Referees_Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Amar Konjicanin, Bosnia and Herzegovina. Dino Konjicanin, Bosnia and Herzegovina. Jovan Popadic, Serbia. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina. Mihail Bashev, Bulgaria. Mansourou Aremou, Benin.

