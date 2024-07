Netherlands 34, Angola 31 Netherlands 19 15 — 34 Angola 18 13 — 31 Netherlands_A. Malestein 8, E. Polman 8,…

Netherlands 34, Angola 31

Netherlands 19 15 — 34 Angola 18 13 — 31

Netherlands_A. Malestein 8, E. Polman 8, D. Housheer 7, L. Abbingh 4, K. Dulfer 2, B. van Wetering 2, N. van der Vliet 2, T. Haggerty 1.

Angola_V. Nenganga 6, H. Paulo 6, J. Machado 5, A. Carlos 4, A. Kassoma 4, N. Fonseca 2, S. Pascoal 2, C. Gabriel 1, N. Santos 1.

Red Cards_None.

Referees_Maike Merz, Germany. Tanja Kuttler, Germany. Ivan Pavicevic, Montenegro. Milos Raznatovic, Montenegro. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina. Joanna Brehmer, Poland. Viktoriia Alpaidze, Latvia. Anna Rapp, Sweden.

