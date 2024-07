Netherlands 29, Spain 24 Netherlands 14 15 — 29 Spain 12 12 — 24 Netherlands_B. van Wetering 5, L. Abbingh…

Netherlands 29, Spain 24

Netherlands 14 15 — 29 Spain 12 12 — 24

Netherlands_B. van Wetering 5, L. Abbingh 4, T. Haggerty 3, D. Housheer 3, A. Malestein 3, E. Polman 3, K. Dulfer 2, L. van der Heijden 2, N. van der Vliet 2, K. Molenaar 1, L. Nusser 1.

Spain_P. Arcos 6, J. Gutierrez 5, M. Lopez 5, M. Gonzalez 3, C. Campos 2, A. Cabral 1, L. Gonzalez 1, L. Tchaptchet 1.

Red Cards_None.

Referees_Mads Hansen, Denmark. Jesper Madsen, Denmark. Robert Schulze, Germany. Tobias Toennies, Germany. Teodoro Adjemian, Argentina. Samir Makhlouf, Tunisia. Mihail Bashev, Bulgaria. Mansourou Aremou, Benin.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.