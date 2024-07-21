NATIONAL LEAGUE
BATTING_Yelich, Milwaukee, .320; Ohtani, Los Angeles, .315; Arraez, San Diego, .312; Ozuna, Atlanta, .305; Betts, Los Angeles, .304; Harper, Philadelphia, .299; Profar, San Diego, .298; Bohm, Philadelphia, .295; Freeman, Los Angeles, .293; Burleson, St. Louis, .292; K.Marte, Arizona, .292.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 77; M.Chapman, San Francisco, 65; Willi.Contreras, Milwaukee, 65; E.De La Cruz, Cincinnati, 65; K.Marte, Arizona, 65; Schwarber, Philadelphia, 65; Lindor, New York, 64; Carroll, Arizona, 61; Abrams, Washington, 60; Freeman, Los Angeles, 60; Ozuna, Atlanta, 60.
RBI_Ozuna, Atlanta, 79; Bohm, Philadelphia, 70; Ohtani, Los Angeles, 69; C.Walker, Arizona, 68; Adames, Milwaukee, 67; Freeman, Los Angeles, 65; Nimmo, New York, 63; T.Hernández, Los Angeles, 63; Harper, Philadelphia, 62; Steer, Cincinnati, 61; B.Reynolds, Pittsburgh, 61.
HITS_Arraez, San Diego, 125; Ohtani, Los Angeles, 119; B.Reynolds, Pittsburgh, 115; Tovar, Colorado, 112; Willi.Contreras, Milwaukee, 110; Ozuna, Atlanta, 110; Bohm, Philadelphia, 109; K.Marte, Arizona, 107; Freeman, Los Angeles, 106; Profar, San Diego, 103.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 33; Tovar, Colorado, 28; Albies, Atlanta, 27; Lindor, New York, 26; M.Chapman, San Francisco, 25; Freeman, Los Angeles, 25; Ohtani, Los Angeles, 25; Adames, Milwaukee, 23; Willi.Contreras, Milwaukee, 23; Happ, Chicago, 23.
TRIPLES_Abrams, Washington, 6; Carroll, Arizona, 6; E.De La Cruz, Cincinnati, 6; Yastrzemski, San Francisco, 6; M.Winn, St. Louis, 5; Chisholm, Miami, 4; Ohtani, Los Angeles, 4; Sosa, Philadelphia, 4; 11 tied at 3.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 29; Ozuna, Atlanta, 28; Harper, Philadelphia, 22; C.Walker, Arizona, 22; Schwarber, Philadelphia, 19; K.Marte, Arizona, 19; Alonso, New York, 19; T.Hernández, Los Angeles, 19; Gorman, St. Louis, 18; Morel, Chicago, 18; B.Reynolds, Pittsburgh, 18.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 47; Turang, Milwaukee, 30; L.Thomas, Washington, 25; J.Young, Washington, 24; Ohtani, Los Angeles, 23; Stott, Philadelphia, 22; Yelich, Milwaukee, 21; Doyle, Colorado, 20; Carroll, Arizona, 19; Chisholm, Miami, 19; Lindor, New York, 19.
PITCHING_Sale, Atlanta, 13-3; Nola, Philadelphia, 11-4; Wheeler, Philadelphia, 10-4; R.Suárez, Philadelphia, 10-4; Keller, Pittsburgh, 10-5; S.Gray, St. Louis, 10-6; Rea, Milwaukee, 9-3; Stone, Los Angeles, 9-3; Abbott, Cincinnati, 9-6; Cease, San Diego, 9-8.
ERA_R.López, Atlanta, 1.88; Sale, Atlanta, 2.70; Wheeler, Philadelphia, 2.70; R.Suárez, Philadelphia, 2.76; C.Sánchez, Philadelphia, 2.97; Fried, Atlanta, 3.08; Stone, Los Angeles, 3.19; Greene, Cincinnati, 3.34; Abbott, Cincinnati, 3.39; M.King, San Diego, 3.41.
STRIKEOUTS_Cease, San Diego, 159; Glasnow, Los Angeles, 143; Sale, Atlanta, 140; F.Peralta, Milwaukee, 138; S.Gray, St. Louis, 131; M.King, San Diego, 129; Greene, Cincinnati, 126; Wheeler, Philadelphia, 126; Nola, Philadelphia, 120; Gore, Washington, 118.
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