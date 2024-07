Italy 3, Dominican Republic 1 (25-19, 24-26, 25-21, 25-18) Italy_Spiker-P. Egonu (21-52), S. Fahr (4-11) (won-total attempts); Blocker-A. Orro (1-7),…

Italy_Spiker-P. Egonu (21-52), S. Fahr (4-11) (won-total attempts); Blocker-A. Orro (1-7), P. Egonu (1-4), M. Sylla (1-7), C. Bosetti (2-5), A. Danesi (4-14); Server-A. Orro (0-15), C. Cambi (0-3), P. Egonu (3-17), E. Antropova (0-3), M. Sylla (0-14), C. Bosetti (0-9), A. Danesi (1-20), S. Fahr (0-7), G. Giovannini (1-5); Scorer-P. Egonu (25-73).

Dominican Republic_Spiker-B. de la Cruz de Pena (2-6), B. Martinez (8-28), G. Gonzalez Lopez (20-41), J. Martinez (8-20) (won-total attempts); Blocker-C. Arias Perez (4-9), J. Martinez (4-18), Y. Pena Isabel (2-8); Server-A. Rodriguez Fung (0-6), B. de la Cruz de Pena (0-7), B. Martinez (1-16), C. Arias Perez (0-8), G. Gonzalez Lopez (0-9), J. Martinez (0-13), N. Marte Frica (1-12), Y. Pena Isabel (1-12); Scorer-G. Gonzalez Lopez (21-54).

Referees_Nurper Ozbar, Turkey. Angela Grass, Brazil. Vladimir Simonovic, Switzerland. Taoufik Boudaya, Tunisia.

