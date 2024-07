Hungary 35, Argentina 25 Hungary 17 18 — 35 Argentina 12 13 — 25 Hungary_B. Imre 7, M. Rosta 5,…

Hungary 35, Argentina 25

Hungary 17 18 — 35 Argentina 12 13 — 25

Hungary_B. Imre 7, M. Rosta 5, G. Ancsin 4, R. Bodo 4, M. Lekai 4, B. Banhidi 3, Z. Szita 3, B. Boka 2, G. Fazekas 1, Z. Ilic 1, P. Ligetvari 1.

Argentina_P. Simonet 5, F. Pizarro 4, F. Fernandez 3, A. Moyano 3, J. Parker 3, N. Bono 2, L. Moscariello 2, N. Bonanno 1, G. Mourino 1, I. Pizarro 1.

Red Cards_J. Parker, Argentina, 43:03. I. Pizarro, Argentina, 53:02.

Referees_Robert Schulze, Germany. Tobias Toennies, Germany. Arthur Brunner, Switzerland. Morad Salah, Switzerland. Kay Holm, Germany. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina. Joanna Brehmer, Poland. Mansourou Aremou, Benin.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.