Hungary 31, Angola 31

Hungary 15 16 — 31 Angola 16 15 — 31

Hungary_K. Klujber 9, N. Szollosi-Schatzl 6, V. Gyori-Lukacs 5, C. Kuczora 4, P. Fuezi Tovizi 3, P. Vamos 2, G. Marton 1, P. Simon 1.

Angola_A. Kassoma 9, V. Nenganga 5, A. Carlos 3, M. Quizelete 3, C. Gabriel 2, J. Machado 2, S. Pascoal 2, H. Paulo 2, N. Fonseca 1, L. Mario 1, D. Rosario 1.

Red Cards_None.

Referees_Mirza Kurtagic, Sweden. Mattias Wetterwik, Sweden. Robert Schulze, Germany. Tobias Toennies, Germany. Per Olesen, Denmark. Kay Holm, Germany. Henrik Maekinen, Sweden. Joel Delplanque, France.

