Hungary 25, Brazil 24 Hungary 12 13 — 25 Brazil 15 9 — 24 Hungary_P. Simon 5, K. Debreczeni-Klivinyi 4,…

Hungary 25, Brazil 24

Hungary 12 13 — 25 Brazil 15 9 — 24

Hungary_P. Simon 5, K. Debreczeni-Klivinyi 4, K. Klujber 3, C. Kuczora 3, P. Fuezi Tovizi 2, G. Marton 2, P. Vamos 2, A. Albek 1, V. Gyori-Lukacs 1, N. Papp 1, N. Szollosi-Schatzl 1.

Brazil_M. Fernandes 4, J. Quintino 4, B. de Paula 4, L. Araujo 3, G. Bitolo 2, A. Cardoso 2, G. Guarieiro 2, P. Matieli 2, M. Arounian 1.

Red Cards_None.

Referees_Lars Jorum, Norway. Havard Kleven, Norway. Youcef Belkhiri, Algeria. Sidali Hamidi, Algeria. Oyvind Togstad, Norway. Mihail Bashev, Bulgaria. Henrik Maekinen, Sweden. Narcisa Lecusanu, Romania.

