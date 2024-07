Germany 37, Japan 26 Germany 21 16 — 37 Japan 10 16 — 26 Germany_R. Uscins 7, J. Knorr 6,…

Germany 37, Japan 26

Germany 21 16 — 37 Japan 10 16 — 26

Germany_R. Uscins 7, J. Knorr 6, J. Golla 4, S. Heymann 4, L. Mertens 4, M. Grgic 3, K. Haefner 3, R. Dahmke 2, J. Koester 2, D. Spaeth 1, C. Steinert 1.

Japan_N. Fujisaka 6, H. Motoki 5, S. Yoshida 4, A. Baig 3, K. Yasuhira 3, T. Sakurai 1, N. Sugioka 1, S. Takano 1, S. Tokuda 1, T. Yoshino 1.

Red Cards_None.

Referees_Adam Biro, Hungary. Oliver Kiss, Hungary. Lars Jorum, Norway. Havard Kleven, Norway. Per Olesen, Denmark. Saleh Binashour, United Arab Emirates. Viktoriia Alpaidze, Latvia. Anna Rapp, Sweden.

