Germany 30, Sweden 27

Germany 12 18 — 30 Sweden 11 16 — 27

Germany_R. Uscins 8, J. Golla 5, L. Witzke 4, M. Grgic 3, J. Koester 3, L. Mertens 3, J. Knorr 2, J. Kohlbacher 1, C. Steinert 1.

Sweden_H. Wanne 8, S. Karlsson 5, A. Lagergren 4, O. Bergendahl 3, J. Carlsbogaard 3, L. Sandell 3, J. Gottfridsson 1.

Red Cards_J. Knorr, Germany, 15:12.

Referees_Mads Hansen, Denmark. Jesper Madsen, Denmark. Adam Biro, Hungary. Oliver Kiss, Hungary. Teodoro Adjemian, Argentina. Mihail Bashev, Bulgaria. Laurent Reveret, France. Joel Delplanque, France.

