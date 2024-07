Genesis Scottish Open Scores

Sunday At The Renaissance Club North Berwick, United Kingdom Purse: $9 million Yardage: 7,237; Par: 70 Final Round Robert Macintyre,…

Sunday

At The Renaissance Club

North Berwick, United Kingdom

Purse: $9 million

Yardage: 7,237; Par: 70

Final Round

Robert Macintyre, Scotland 67-65-63-67—262 Adam Scott, Australia 67-65-64-67—263 Romain Langasque, France 66-68-67-64—265 Ludvig Aberg, Sweden 64-64-65-73—266 Sungjae Im, South Korea 63-67-67-69—266 Rory McIlroy, Northern Ireland 65-66-67-68—266 Collin Morikawa, United States 65-66-66-69—266 Aaron Rai, England 68-65-70-63—266 Sahith Theegala, United States 66-65-66-69—266 Wyndham Clark, United States 68-68-69-62—267 Corey Conners, Canada 65-67-68-67—267 Richard Mansell, England 67-69-70-61—267 Alex Noren, Sweden 65-66-71-65—267 Victor Perez, France 68-66-68-65—267 Alejandro Del Rey, Spain 69-62-72-65—268 Tom Kim, South Korea 69-66-69-64—268 Matteo Manassero, Italy 67-63-68-70—268 Niklas Norgaard Moller, Denmark 66-67-70-65—268 Xander Schauffele, United States 69-65-67-67—268 Connor Syme, Scotland 68-66-67-67—268 Max Greyserman, United States 67-66-69-67—269 Brian Harman, United States 67-67-69-66—269 Rasmus Hojgaard, Denmark 68-63-70-68—269 Maximilian Kieffer, Germany 64-72-64-69—269 Hao-Tong Li, China 64-71-66-68—269 Nick Bachem, Germany 67-69-69-65—270 Jorge Campillo, Spain 68-67-68-67—270 Cameron Davis, Australia 68-66-66-70—270 Thomas Detry, Belgium 64-69-69-68—270 Matthew Jordan, England 67-65-68-70—270 Si Woo Kim, South Korea 68-69-71-62—270 Yannik Paul, Germany 65-67-68-70—270 Antoine Rozner, France 65-64-68-73—270 Harris English, United States 68-68-70-65—271 Tommy Fleetwood, England 65-69-66-71—271 Adam Hadwin, Canada 69-65-68-69—271 Kurt Kitayama, United States 67-69-70-65—271 Jesper Svensson, Sweden 69-67-70-65—271 Matt Fitzpatrick, England 67-69-66-70—272 Grant Forrest, Scotland 67-69-67-69—272 Ben Griffin, United States 65-70-67-70—272 Nicolai Hojgaard, Denmark 66-66-68-72—272 Thorbjorn Olesen, Denmark 68-68-69-67—272 Shubhankar Sharma, India 69-68-70-65—272 Erik Van Rooyen, South Africa 67-67-64-74—272 Eric Cole, United States 71-64-69-69—273 Ugo Coussaud, France 65-67-68-73—273 Daniel Hillier, New Zealand 66-71-66-70—273 Lee Hodges, United States 67-68-68-70—273 Viktor Hovland, Norway 67-69-68-69—273 Mackenzie Hughes, Canada 66-66-69-72—273 Ben Kohles, United States 71-64-68-70—273 Junghwan Lee, South Korea 67-68-69-69—273 Francesco Molinari, Italy 66-69-72-66—273 Davis Thompson, United States 65-72-71-65—273 Brendon Todd, United States 65-69-71-68—273 Ryan Fox, New Zealand 67-67-70-70—274 Charley Hoffman, United States 70-67-70-67—274 Sam Stevens, United States 69-68-71-66—274 Nick Taylor, Canada 65-71-69-69—274 Daniel Brown, England 65-69-67-74—275 Stewart Cink, United States 66-67-70-73—276 Marcel Siem, Germany 69-68-69-70—276 Justin Thomas, United States 62-72-71-71—276 Wu Ashun, China 67-69-70-71—277 Seamus Power, Ireland 69-67-73-68—277 Jens Dantorp, Sweden 67-68-72-71—278 Justin Lower, United States 64-72-71-71—278 Gary Woodland, United States 67-69-72-70—278 Julien Guerrier, France 69-68-69-73—279 Max Homa, United States 67-70-73-69—279 Andrew Novak, United States 66-71-72-70—279 Min Woo Lee, Australia 67-70-70-75—282 Taylor Montgomery, United States 66-71-72-74—283

