France 9, Italy 8

France 1 3 2 3 — 9 Italy 3 3 1 1 — 8

First Quarter_None

Second Quarter_None

Third Quarter_None

Fourth Quarter_None

Exclusions_France 14 (A. Battu 1, L. Andres 2, T. Raspo 3, C. Bouloukbachi 4, A. Daule 4); Italy 8 (R. Bianconi 1, G. Galardi 1, S. Giustini 1, C. Tabani 1, S. Avegno 2, G. Viacava 2).

4 Minute Exclusions_France None; Italy None.

Penalty Fouls_France 6 (L. Guillet 1, V. Heurtaux 1, T. Raspo 1, E. Vernoux 1, C. Radosavljevic 2); Italy 2 (A. Cocchiere 1, C. Tabani 1).

Ejections_France 3 (C. Bouloukbachi, A. Daule, T. Raspo); Italy None.

Referees_Nora Nikola Debreceni, Hungary. Nicholas Hodgers, Australia. Monica Brochero, Argentina. Manuel de Jesus, United States.

