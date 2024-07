France 32, Netherlands 28 France 17 15 — 32 Netherlands 14 14 — 28 France_C. Valentini 10, T. Horacek 5,…

France 32, Netherlands 28

France 17 15 — 32 Netherlands 14 14 — 28

France_C. Valentini 10, T. Horacek 5, E. Nze Minko 5, P. Foppa 3, A. Toublanc 3, O. Kanor 2, L. Flippes 1, L. Grandveau 1, L. Granier 1, M. Nocandy 1.

Netherlands_A. Malestein 7, L. Abbingh 6, D. Housheer 5, E. Polman 4, B. van Wetering 4, T. Haggerty 2.

Red Cards_None.

Referees_Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Mirza Kurtagic, Sweden. Mattias Wetterwik, Sweden. Bjarne Jensen, Denmark. Per Olesen, Denmark. Henrik Maekinen, Sweden. Bader Altheyab, Kuwait.

