Egypt 35, Hungary 32

Egypt 19 16 — 35 Hungary 15 17 — 32

Egypt_A. Adel 9, Y. Omar 9, Y. Elderaa 6, M. Sanad 5, O. Elwakil 3, A. Zein 2, M. Tarek 1.

Hungary_B. Imre 7, G. Fazekas 5, R. Bodo 4, B. Boka 4, M. Lekai 4, G. Ancsin 3, B. Banhidi 3, Z. Ilic 1, Z. Szita 1.

Red Cards_None.

Referees_Gjorgji Nachevski, Macedonia. Slave Nikolov, Macedonia. Arthur Brunner, Switzerland. Morad Salah, Switzerland. Cesar Castillo, Britain. Kay Holm, Germany. Mamoudou Diabate, Ivory Coast. Narcisa Lecusanu, Romania.

