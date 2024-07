Denmark 38, Argentina 27 Denmark 19 19 — 38 Argentina 14 13 — 27 Denmark_M. Gidsel 13, R. Lauge 5,…

Denmark 38, Argentina 27

Denmark 19 19 — 38 Argentina 14 13 — 27

Denmark_M. Gidsel 13, R. Lauge 5, S. Pytlick 5, T. Arnoldsen 3, L. Joergensen 3, H. Lindberg 3, M. Hansen 2, N. Kirkeloekke 2, M. Jacobsen 1, E. Jakobsen 1.

Argentina_J. Parker 6, I. Pizarro 5, P. Simonet 5, P. Martinez Cami 3, L. Moscariello 3, N. Bono 2, F. Fernandez 1, A. Moyano 1, F. Pizarro 1.

Red Cards_G. Fischer, Argentina, 44:01.

Referees_Youcef Belkhiri, Algeria. Sidali Hamidi, Algeria. Ignacio Garcia, Spain. Andreu Marin Lorente, Spain. Kay Holm, Germany. Joanna Brehmer, Poland. Viktoriia Alpaidze, Latvia. Anna Rapp, Sweden.

