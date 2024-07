Denmark 27, Slovenia 19 Denmark 14 13 — 27 Slovenia 11 8 — 19 Denmark_E. Friis 5, T. Oestergaard 5,…

Denmark 14 13 — 27 Slovenia 11 8 — 19

Denmark_E. Friis 5, T. Oestergaard 5, M. Hoejlund 4, K. Joergensen 4, A. Hansen 3, H. Elver 2, L. Haugsted 2, R. Iversen 1, L. Vinter Burgaard 1.

Slovenia_A. Gros 5, T. Stanko 5, A. Abina 2, V. Klemencic 2, E. Omoregie 2, N. Ljepoja 1, M. Svetik 1, A. Varagic 1.

Red Cards_None.

Referees_Arthur Brunner, Switzerland. Morad Salah, Switzerland. Vaclav Horacek, Czech Republic. Jiri Novotny, Czech Republic. Jovan Popadic, Serbia. Samir Makhlouf, Tunisia. Saleh Binashour, United Arab Emirates. Narcisa Lecusanu, Romania.

