Dana Open Par Scores

Sunday At Highland Meadows Golf Club Sylvania, Ohio Purse: $1.8 million Yardage: 6,666; Par: 71 Final Round Chanettee Wannasaen, $262,500…

Sunday

At Highland Meadows Golf Club

Sylvania, Ohio

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,666; Par: 71

Final Round

Chanettee Wannasaen, $262,500 66-65-66-67—264 -20 Hae-Ran Ryu, $159,008 67-68-65-65—265 -19 Ssu-Chia Cheng, $102,290 69-67-66-68—270 -14 Linn Grant, $102,290 67-65-70-68—270 -14 Xiyu Lin, $65,292 65-67-70-70—272 -12 Mary Liu, $65,292 68-65-70-69—272 -12 Dottie Ardina, $38,232 71-69-68-66—274 -10 Celine Borge, $38,232 71-67-67-69—274 -10 Hye Jin Choi, $38,232 64-71-69-70—274 -10 Sarah Kemp, $38,232 68-67-69-70—274 -10 Stacy Lewis, $38,232 67-70-67-70—274 -10 Jasmine Suwannapura, $38,232 69-69-68-68—274 -10 Pajaree Anannarukarn, $26,871 67-71-67-70—275 -9 Jiwon Jeon, $26,871 72-68-68-67—275 -9 Lucy Li, $26,871 68-68-67-72—275 -9 Hyo Joon Jang, $22,692 68-71-64-73—276 -8 Mao Saigo, $22,692 68-67-70-71—276 -8 Yuri Yoshida, $22,692 69-72-68-67—276 -8 Marina Alex, $17,672 71-66-70-70—277 -7 Laetitia Beck, $17,672 73-67-69-68—277 -7 Jennifer Chang, $17,672 69-72-72-64—277 -7 Paula Reto, $17,672 66-69-71-71—277 -7 Kiira Riihijarvi, $17,672 68-72-65-72—277 -7 Sarah Schmelzel, $17,672 67-72-70-68—277 -7 Alena Sharp, $17,672 71-68-71-67—277 -7 Maja Stark, $17,672 69-68-72-68—277 -7 Lexi Thompson, $17,672 72-69-69-67—277 -7 Natthakritta Vongtaveelap, $17,672 66-72-72-67—277 -7 MinJi Kang, $13,406 73-69-70-66—278 -6 Emma Talley, $13,406 71-67-70-70—278 -6 Xiaowen Yin, $13,406 74-67-69-68—278 -6 Arpichaya Yubol, $13,406 72-69-69-68—278 -6 Aditi Ashok, $11,160 65-72-68-74—279 -5 Kristen Gillman, $11,160 69-69-70-71—279 -5 Jin Hee Im, $11,160 72-68-69-70—279 -5 Grace Kim, $11,160 71-68-73-67—279 -5 Kaitlin Milligan, $11,160 72-67-67-73—279 -5 Brittany Lang, $8,894 70-68-69-73—280 -4 Jeongeun Lee6, $8,894 70-72-67-71—280 -4 Wichanee Meechai, $8,894 72-70-68-70—280 -4 Malia Nam, $8,894 71-70-64-75—280 -4 Annie Park, $8,894 68-71-67-74—280 -4 Weiwei Zhang, $8,894 70-70-71-69—280 -4 Daniela Darquea, $7,400 71-70-73-67—281 -3 Lindy Duncan, $7,400 69-71-71-70—281 -3 Gurleen Kaur, $7,400 74-67-70-70—281 -3 Olivia Cowan, $6,268 70-69-71-72—282 -2 Esther Henseleit, $6,268 68-68-71-75—282 -2 Haeji Kang, $6,268 68-74-67-73—282 -2 Maude-Aimee Leblanc, $6,268 72-70-69-71—282 -2 Morgane Metraux, $6,268 69-72-71-70—282 -2 Jing Yan, $6,268 68-72-69-73—282 -2 Jaravee Boonchant, $4,962 72-67-71-73—283 -1 Carlota Ciganda, $4,962 71-69-73-70—283 -1 Alexandra Forsterling, $4,962 71-71-69-72—283 -1 Soo Bin Joo, $4,962 73-69-68-73—283 -1 Cheyenne Knight, $4,962 69-70-71-73—283 -1 Gaby Lopez, $4,962 73-65-70-75—283 -1 Stephanie Meadow, $4,962 68-74-72-69—283 -1 Hinako Shibuno, $4,962 70-71-71-71—283 -1 Becca Huffer, $4,179 70-71-72-71—284 E Gina Kim, $4,179 71-69-71-73—284 E Kaitlyn Papp, $4,179 71-69-67-77—284 E Matilda Castren, $3,743 71-68-75-71—285 +1 Lauren Hartlage, $3,743 71-69-72-73—285 +1 Yu-Sang Hou, $3,743 70-70-69-76—285 +1 Agathe Laisne, $3,743 70-71-72-72—285 +1 Gigi Stoll, $3,743 72-70-73-70—285 +1 Maddie Szeryk, $3,743 72-70-74-69—285 +1 Liqi Zeng, $3,743 73-69-71-72—285 +1 Caroline Masson, $3,417 73-69-71-73—286 +2 Allie White, $3,417 67-71-74-74—286 +2 Auston Kim, $3,309 71-71-72-73—287 +3 Erica Shepherd, $3,309 73-69-72-73—287 +3 Laura Wearn, $3,309 71-70-73-73—287 +3 Sandra Gal, $3,227 72-69-72-75—288 +4 Christina Kim, $3,145 69-73-74-73—289 +5 Ruixin Liu, $3,145 69-70-76-74—289 +5 Sophia Popov, $3,145 70-72-75-72—289 +5 Rachel Rohanna Virgili, $3,065 72-69-76-76—293 +9

