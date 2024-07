Croatia 30, Japan 29 Croatia 13 17 — 30 Japan 18 11 — 29 Croatia_M. Sostaric 6, I. Martinovic 4,…

Croatia 30, Japan 29

Croatia 13 17 — 30 Japan 18 11 — 29

Croatia_M. Sostaric 6, I. Martinovic 4, L. Mihic 4, D. Duvnjak 3, V. Nacinovic 3, M. Sipic 3, Z. Srna 3, L. Cindric 2, T. Lucin 2.

Japan_K. Yasuhira 10, N. Fujisaka 5, S. Yoshida 4, H. Motoki 3, S. Tokuda 2, J. Watanabe 2, T. Sakurai 1, H. Tamakawa 1, T. Yoshino 1.

Red Cards_None.

Referees_Lars Jorum, Norway. Havard Kleven, Norway. Youcef Belkhiri, Algeria. Sidali Hamidi, Algeria. Bjarne Jensen, Denmark. Oyvind Togstad, Norway. Joanna Brehmer, Poland. Anna Rapp, Sweden.

