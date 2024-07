Croatia 11, Montenegro 8 Croatia 3 2 3 3 — 11 Montenegro 1 4 1 2 — 8 First Quarter_None…

Croatia 11, Montenegro 8

Croatia 3 2 3 3 — 11 Montenegro 1 4 1 2 — 8

First Quarter_None

Second Quarter_None

Third Quarter_None

Fourth Quarter_None

Exclusions_Croatia 10 (L. Bukic 1, R. Buric 1, K. Kharkov 1, L. Loncar 1, M. Biljaka 2, A. Vukicevic 2, M. Zuvela 2); Montenegro 13 (D. Matkovic 1, V. Radovic 1, V. Spaic 1, S. Vidovic 1, M. Perkovic 2, V. Popadic 2, J. Vujovic 2, A. Macic 3).

4 Minute Exclusions_Croatia None; Montenegro None.

Penalty Fouls_Croatia None; Montenegro 3 (A. Macic 1, V. Radovic 1, S. Vidovic 1).

Ejections_Croatia None; Montenegro 1 (A. Macic).

Referees_Boris Margeta, Slovenia. David Gomez Pordomingo, Spain. Mihajlo Ciric, Serbia. Don Cameron, Australia.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.