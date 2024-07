CPKC Women’s Open Scores

Saturday At Earl Grey Golf Club Calgary, Alberta Purse: $2.6 million Yardage: 6,856; Par: 72 Third Round Hae-Ran Ryu 70-69-64—203…

Saturday

At Earl Grey Golf Club

Calgary, Alberta

Purse: $2.6 million

Yardage: 6,856; Par: 72

Third Round

Hae-Ran Ryu 70-69-64—203 Lauren Coughlin 68-70-66—204 Mao Saigo 73-74-61—208 Rose Zhang 71-71-66—208 Jennifer Kupcho 69-72-68—209 Hannah Green 69-70-71—210 Lilia Vu 71-70-69—210 Jenny Shin 70-74-67—211 Xiaowen Yin 73-72-66—211 Ally Ewing 73-69-70—212 Nataliya Guseva 75-70-67—212 Hira Naveed 71-73-68—212 Ariya Jutanugarn 69-73-71—213 Megan Khang 74-71-68—213 Lydia Ko 70-71-72—213 Nanna Koerstz Madsen 71-73-69—213 Ryann O’Toole 74-68-71—213 Brooke Henderson 72-73-69—214 Moriya Jutanugarn 75-68-71—214 Cheyenne Knight 72-72-70—214 Minjee Lee 69-77-68—214 Wichanee Meechai 72-72-70—214 Hye Jin Choi 70-72-73—215 Gemma Dryburgh 74-72-69—215 Soo Bin Joo 71-72-72—215 Alison Lee 70-75-70—215 Ruixin Liu 72-74-69—215 Paula Reto 76-71-68—215 Arpichaya Yubol 73-71-71—215 Allisen Corpuz 73-71-72—216 Lindy Duncan 76-72-68—216 Isabella Fierro 74-74-68—216 MinJi Kang 72-72-72—216 Maude-Aimee Leblanc 71-74-71—216 Benedetta Moresco 75-73-68—216 Yealimi Noh 73-75-68—216 Alena Sharp 75-72-69—216 Jing Yan 72-73-71—216 Anna Davis 72-74-71—217 Jin Hee Im 73-71-73—217 Sarah Kemp 72-74-71—217 Polly Mack 73-73-71—217 Kaitlin Milligan 72-75-70—217 Hinako Shibuno 75-70-72—217 Yuri Yoshida 71-71-75—217 Na Rin An 74-74-70—218 Robyn Choi 74-71-73—218 Malia Nam 73-70-75—218 Kaitlyn Papp 73-73-72—218 Emma Talley 72-75-71—218 Lexi Thompson 72-73-73—218 Weiwei Zhang 76-71-71—218 Dottie Ardina 72-75-72—219 Peiyun Chien 73-75-71—219 Sei Young Kim 74-72-73—219 Yu Jin Sung 75-69-75—219 Pajaree Anannarukarn 74-74-72—220 Emily Pedersen 74-72-74—220 Sarah Schmelzel 73-73-74—220 Ellie Szeryk 72-76-72—220 Alexandra Forsterling 74-73-74—221 Savannah Grewal 71-76-74—221 Andrea Lee 73-75-73—221 Jeong Eun Lee5 74-73-74—221 Gigi Stoll 70-78-73—221 In-Kyung Kim 74-74-74—222 Muni He 77-71-75—223 Leona Maguire 74-73-76—223

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.