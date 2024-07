Canada 12, China 7 Canada 4 1 4 3 — 12 China 0 3 1 3 — 7 First Quarter_None…

Canada 12, China 7

Canada 4 1 4 3 — 12 China 0 3 1 3 — 7

First Quarter_None

Second Quarter_None

Third Quarter_None

Fourth Quarter_None

Exclusions_Canada 14 (A. Crevier 1, M. Mimides 1, E. Wright 1, H. McKelvey 2, S. la Roche 2, S. Browne 3, K. Paul 4); China 10 (Chen X. 1, Deng Z. 1, Lu Y. 1, Wang X. 1, Yan J. 1, Nong S. 2, Zhang J. 3).

4 Minute Exclusions_Canada None; China None.

Penalty Fouls_Canada 1 (S. Browne 1); China 2 (Chen X. 1, Zhang J. 1).

Ejections_Canada 2 (S. Browne, K. Paul); China 1 (Zhang J.).

Referees_Boris Margeta, Slovenia. Frank Ohme, Germany. Milivoj Bebic, Croatia. Hadi Farid, United States.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.