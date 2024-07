British Open tee times

TROON, Scotland (AP) — EDT starting times for the third round Saturday for the British Open at Royal Troon Golf…

TROON, Scotland (AP) — EDT starting times for the third round Saturday for the British Open at Royal Troon Golf Club. All times EDT. (a-amateur):

3:55 a.m. — Darren Fichardt, a-Tommy Morrison

4:05 a.m. — Guido Migliozzi, Max Homa

4:15 a.m. — Shubhankar Sharma, Sungjae Im

4:25 a.m. — Abraham Ancer, a-Luis Masaveu

4:35 a.m. — Matt Fitzpatrick, Darren Clarke

4:45 a.m. — Rickie Fowler, Jorge Campillo

4:55 a.m. — Harris English, Robert MacIntyre

5:05 a.m. — Aaron Rai, Matt Wallace

5:20 a.m. — Adam Scott, Daniel Hillier

5:30 a.m. — Younghan Song, Andy Ogletree

5:40 a.m. — Si Woo Kim, Hideki Matsuyama

5:50 a.m. — Davis Thompson, Phil Mickelson

6 a.m. — Alex Cejka, a-Jacob Skov Olesen

6:10 a.m. — Ewen Ferguson, John Catlin

6:20 a.m. — Sean Crocker, Brian Harman

6:30 a.m. — Chris Kirk, Austin Eckroat

6:45 a.m. — Matteo Manassero, Justin Thomas

6:55 a.m. — a-Calum Scott, Joe Dean

7:05 a.m. — Cameron Young, Kurt Kitayama

7:15 a.m. — Byeong Hun An, Brendon Todd

7:25 a.m. — Rasmus Hojgaard, Ryan Fox

7:35 a.m. — Richard Mansell, Thriston Lawrence

7:45 a.m. — Thorbjorn Olesen, Laurie Canter

7:55 a.m. — Tom McKibbin, Emiliano Grillo

8:10 a.m. — Jordan Spieth, Sam Burns

8:20 a.m. — Padraig Harrington, Eric Cole

8:30 a.m. — Adrian Meronk, M.K. Kim

8:40 a.m. — Matthieu Pavon, Russell Henley

8:50 a.m. — Nicolai Hojgaard, Alex Noren

9 a.m. — Jeunghun Wang, Tom Hoge

9:10 a.m. — Sepp Straka, Gary Woodland

9:20 a.m. — Marcel Siem, Jon Rahm

9:35 a.m. — Mackenzie Hughes, Collin Morikawa

9:45 a.m. — Brooks Koepka, Dustin Johnson

9:55 a.m. — Joaquin Niemann, Matthew Jordan

10:05 a.m. — Patrick Cantlay, Xander Schauffele

10:15 a.m. — Jason Day, Corey Conners

10:25 a.m. — Scottie Scheffler, Dean Burmester

10:35 a.m. — Billy Horschel, Justin Rose

10:45 a.m. — Daniel Brown, Shane Lowry

