Britain 4, Spain 0 Britain 1 1 0 2 — 4 Spain 0 0 0 0 — 0 Britain_G. Furlong…

Britain 4, Spain 0

Britain 1 1 0 2 — 4 Spain 0 0 0 0 — 0

Britain_G. Furlong 2, N. Park 1, R. Shipperley 1.

Spain_None.

Green Cards_M. Reyne, Spain, 16′. N. Park, Britain, 22′. R. Vilallonga, Spain, 45′. I. Rodriguez, Spain, 47′. J. Basterra, Spain, 59′.

Yellow Cards_None.

Red Cards_None.

Umpires_Steve Rogers, Australia. Raghu Prasad, India. Laurine Delforge, Belgium. Jonas Van’t Hek, Netherlands.

