Britain 2, South Africa 1 Britain 0 1 1 0 — 2 South Africa 1 0 0 0 — 1…

Britain 2, South Africa 1

Britain 0 1 1 0 — 2 South Africa 1 0 0 0 — 1

Britain_A. Costello 1, H. French 1.

South Africa_K. de Waal 1.

Green Cards_T. Augousti, South Africa, 21′. S. Jones, Britain, 50′.

Yellow Cards_None.

Red Cards_None.

Umpires_Amber Church, New Zealand. Cookie Tan, Singapore. Marcin Grochal, Poland. Aleisha Neumann, Australia.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.