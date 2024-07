Angola 26, Spain 21 Angola 14 12 — 26 Spain 15 6 — 21 Angola_V. Nenganga 7, J. Machado 6,…

Angola 26, Spain 21

Angola 14 12 — 26 Spain 15 6 — 21

Angola_V. Nenganga 7, J. Machado 6, S. Pascoal 4, H. Paulo 3, A. Carlos 2, N. Fonseca 1, A. Kassoma 1, M. Quizelete 1, N. Santos 1.

Spain_C. Campos 6, J. Gutierrez 4, P. Arcos 2, A. Cabral 2, M. Echeverria 2, M. Prieto 2, S. Arderius 1, M. Lopez 1, L. Tchaptchet 1.

Red Cards_N. Santos, Angola, 43:56. J. Gutierrez, Spain, 50:32.

Referees_Amar Konjicanin, Bosnia and Herzegovina. Dino Konjicanin, Bosnia and Herzegovina. Mirza Kurtagic, Sweden. Mattias Wetterwik, Sweden. Per Olesen, Denmark. Jovan Popadic, Serbia. Viktoriia Alpaidze, Latvia. Joel Delplanque, France.

